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    Шоу-биз

    Лидер U2 Боно посвятил новую песню Италии и ситуации с коронавирусом

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    <p>&laquo;Эта песня посвящается итальянцам (которые и стали источником вдохновения), ирландцам и всем, кто в этот День святого Патрика находится в непростом положении, но продолжает петь&raquo;, - заявил Боно</p> <div></div> - Лидер U2 Боно посвятил новую песню Италии и ситуации с коронавирусом

    «Эта песня посвящается итальянцам (которые и стали источником вдохновения), ирландцам и всем, кто в этот День святого Патрика находится в непростом положении, но продолжает петь», - заявил Боно

    «Мы все еще можем петь», - уверен музыкант

    Фронтмен группы U2 Боно исполнил новую музыку впервые с 2017 года. Музыкант поделился песней в инстаграме, посвятив ее итальянцам и всем, кто сейчас справляется с трудными последствиями вспышки коронавируса.

    Композиция называется Let Your Love Be Known. Боно также приурочил пост ко Дню святого Патрика, который отмечается 17 марта. В Ирландии его празднование отменили из-за коронавируса.

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    Публикация от U2 Official (@u2)

    «Эта песня посвящается итальянцам (которые и стали источником вдохновения), ирландцам и всем, кто в этот День святого Патрика находится в непростом положении, но продолжает петь. Это песня для врачей, медсестер и сиделок, мы поем именно для вас», - написал Боно.

    Лирический герой песни блуждает по опустевшему Дублину, рассуждает об изоляции и страхе, но вспоминает о том, что может продолжать петь. На подобный сюжет Боно вдохновили итальянцы, которые во время карантина выходят петь на балконы.

    Ранее лидер Coldplay Крис Мартин из-за карантина дал концерт онлайн, он провел прямую трансляцию в своем инстаграме. Мартин исполнил треки Green Eyes, Yellow, Viva La Vida и другие.

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