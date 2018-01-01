Эмили Ратаковски и мать Илона Маска вместе снялись в рекламе

Марка денима DL1961 представила свою новую рекламную кампанию

Неожиданно для поклонников марки главными героинями новой рекламы стали четыре, на первый взгляд совершенно разные, женщины. Модель Эмили Ратаковски, дочь Микка Джаггера и Джерри Холл — Лиззи Джаггер, модный блогер Патрисия Мэнфилд и мама основателя PayPal, Tesla и SpaceX Илона Маска — Мэй Маск.

Сначала сложно понять, что объединяет женщин, тем более позируют они с совершенно непохожих образах. Но, помимо съемки, модный бренд записал интервью с каждый из героинь.

Каждая из моделей рассказала, что волнует ее сейчас. Они высказались о борьбе женщин за свои права, о любви к себе и своему телу, а также о важности доброты и хорошего отношения к окружающим.