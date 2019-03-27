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    Если бы кандидаты в президенты Украины были котами: забавные фото

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    Фото: unsplash / @snowboardinec - Если бы кандидаты в президенты Украины были котами: забавные фото
    Фото: unsplash / @snowboardinec

    Идея преображения политиков в домашних любимцев пришлась по душе украинцам

    В сети набирают популярности фото кандидатов в президенты Украины в виде котов. Забавные предвыборные плакаты создали в рамках рекламной кампании «Лото-Забава», сообщает UAportal.

    Отмечается, что котиками стали президент Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

    Самыми грустными и печальными котиками оказались кандидаты «Оппоблока» и «За життя» Юрий Бойко, Сергей Каплин. Также пушистый облик получил Анатолий Гриценко.

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    Если бы кандидаты в президенты Украины были котами: забавные фото
    Если бы кандидаты в президенты Украины были котами: забавные фото
    Если бы кандидаты в президенты Украины были котами: забавные фото
    Если бы кандидаты в президенты Украины были котами: забавные фото
    Если бы кандидаты в президенты Украины были котами: забавные фото
    Если бы кандидаты в президенты Украины были котами: забавные фото
    Если бы кандидаты в президенты Украины были котами: забавные фото

    Безусловно, идея с котиками в политике более чем пришлась по душе украинцам, а также смогла немного развеять предвыборную суматоху, в ходе которой кандидаты пускают в ход все свои козыри, чтобы окончательно повлиять на рейтинги.

     

    Джерело: uaportal.com

    Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Петр Порошенко Анатолий Гриценко
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