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    Фанатизм не имеет границ: Лица принца Гарри и Меган Маркл напечатали на купальниках

    • Сьогодні, 16:03
    • Розсилка

    Порой любовь к королевской семье может заходить слишком далеко

    Так, печатный онлайн-сервис Bags of Love продает персонализированные купальники. Покупатель может загрузить любое фото — и фирма напечатает его на костюме.

    В рекламных целях и ради наглядного примера на сайте решили нанести на купальники изображение лиц принца Гарри и Меган Маркл. Такой наряд обойдется около $ 38.

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    Фанатизм не имеет границ: Лица принца Гарри и Меган Маркл напечатали на купальниках
    Фанатизм не имеет границ: Лица принца Гарри и Меган Маркл напечатали на купальниках

    С портретами знаменитой пары купальники выглядят, конечно, жутковато и комично, но, несомненно, пользуются популярностью.

    Джерело: Buro 24/7

    знаменитости мода и красота Меган Маркл Принц Гарри
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