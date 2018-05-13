Фанатизм не имеет границ: Лица принца Гарри и Меган Маркл напечатали на купальниках
- Сьогодні, 16:03
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Розсилка
Порой любовь к королевской семье может заходить слишком далеко
Так, печатный онлайн-сервис Bags of Love продает персонализированные купальники. Покупатель может загрузить любое фото — и фирма напечатает его на костюме.
В рекламных целях и ради наглядного примера на сайте решили нанести на купальники изображение лиц принца Гарри и Меган Маркл. Такой наряд обойдется около $ 38.
С портретами знаменитой пары купальники выглядят, конечно, жутковато и комично, но, несомненно, пользуются популярностью.
Джерело: Buro 24/7