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    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards

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    Винни Харлоу - Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Винни Харлоу

    Звезды порадовали стильными луками

    В Нью-Йорке прошло одно из главных модных мероприятий года – CFDA Fashion Awards, на котором получают награды самые достойные дизайнеры, модели и fashion-иконы, отмеченные Советом модных дизайнеров Америки. В этом году престижное звание модной иконы заслужила Дженнифер Лопес, лучшим дизайнером женской одежды стал Брэндон Максвелл, лучшим дизайнером мужской одежды – Рик Оуэнс, а сестры Олсен получили очередную награду за свою линию аксессуаров The Row.

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    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards
    Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards

    Напомним, совет модельеров Америки (Council of Fashion Designers of America, CFDA) – американская некоммерческая организация, занимающаяся разработкой модных стандартов, решением проблем модной индустрии США и координацией деятелей американской моды.

     

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