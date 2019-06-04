Феерия красоты: лучшие наряды звезд с красной дорожки премии CFDA Fashion Awards



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Винни Харлоу

Звезды порадовали стильными луками

В Нью-Йорке прошло одно из главных модных мероприятий года – CFDA Fashion Awards, на котором получают награды самые достойные дизайнеры, модели и fashion-иконы, отмеченные Советом модных дизайнеров Америки. В этом году престижное звание модной иконы заслужила Дженнифер Лопес, лучшим дизайнером женской одежды стал Брэндон Максвелл, лучшим дизайнером мужской одежды – Рик Оуэнс, а сестры Олсен получили очередную награду за свою линию аксессуаров The Row.

Напомним, совет модельеров Америки (Council of Fashion Designers of America, CFDA) – американская некоммерческая организация, занимающаяся разработкой модных стандартов, решением проблем модной индустрии США и координацией деятелей американской моды.