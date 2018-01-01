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    Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей мира

    Первая десятка самых высокооплачиваемых моделей заработала $110 млн
    Авторитетное издание Forbes составило рейтинг супермоделей. Впервые за 11 лет первую строчку в нем заняла не Жизель Бундхен. Вместо нее лидерство получила младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, которая в течение прошлого года получила $22 млн. При этом Жизель Бундхен сместилась на вторую строчку с $17,5 млн. Далее рейтинг выглядит
    • 13 Сiчня, 20:51
    • Розсилка
    Кендалл Дженнер
    Кендалл Дженнер

    Первая десятка самых высокооплачиваемых моделей заработала $110 млн

    Авторитетное издание Forbes составило рейтинг супермоделей. Впервые за 11 лет первую строчку в нем заняла не Жизель Бундхен. Вместо нее лидерство получила младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, которая в течение прошлого года получила $22 млн.

    При этом Жизель Бундхен сместилась на вторую строчку с $17,5 млн.

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    Далее рейтинг выглядит так:

    3 место - Кристи Тейге, $13,5 млн.

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    4 место - Адриана Лима, $10,5 млн.

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    5 место - Джиджи Хадид, $9,5 млн.

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    6 место - Рози Хантингтон-Уайтли, $9,5 млн.

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    7 место - Карли Клосс, $9 млн.

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    8 место - Лю День, $6 млн.

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    9 место - Белла Хадид, $6 млн.

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    10 место - Эшли Грэм, $5,5 млн.

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    Джерело: Вести

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