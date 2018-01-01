Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей мира

Первая десятка самых высокооплачиваемых моделей заработала $110 млн

Авторитетное издание Forbes составило рейтинг супермоделей. Впервые за 11 лет первую строчку в нем заняла не Жизель Бундхен. Вместо нее лидерство получила младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, которая в течение прошлого года получила $22 млн. При этом Жизель Бундхен сместилась на вторую строчку с $17,5 млн. Далее рейтинг выглядит



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Кендалл Дженнер

Первая десятка самых высокооплачиваемых моделей заработала $110 млн

Авторитетное издание Forbes составило рейтинг супермоделей. Впервые за 11 лет первую строчку в нем заняла не Жизель Бундхен. Вместо нее лидерство получила младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, которая в течение прошлого года получила $22 млн.

При этом Жизель Бундхен сместилась на вторую строчку с $17,5 млн.

Далее рейтинг выглядит так:

3 место - Кристи Тейге, $13,5 млн.

4 место - Адриана Лима, $10,5 млн.

5 место - Джиджи Хадид, $9,5 млн.

6 место - Рози Хантингтон-Уайтли, $9,5 млн.

7 место - Карли Клосс, $9 млн.

8 место - Лю День, $6 млн.

9 место - Белла Хадид, $6 млн.

10 место - Эшли Грэм, $5,5 млн.

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Джерело: Вести