Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей мира
- 13 Сiчня, 20:51
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Розсилка
Кендалл Дженнер
Первая десятка самых высокооплачиваемых моделей заработала $110 млн
Авторитетное издание Forbes составило рейтинг супермоделей. Впервые за 11 лет первую строчку в нем заняла не Жизель Бундхен. Вместо нее лидерство получила младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, которая в течение прошлого года получила $22 млн.
При этом Жизель Бундхен сместилась на вторую строчку с $17,5 млн.
Далее рейтинг выглядит так:
3 место - Кристи Тейге, $13,5 млн.
4 место - Адриана Лима, $10,5 млн.
5 место - Джиджи Хадид, $9,5 млн.
6 место - Рози Хантингтон-Уайтли, $9,5 млн.
7 место - Карли Клосс, $9 млн.
8 место - Лю День, $6 млн.
9 место - Белла Хадид, $6 млн.
10 место - Эшли Грэм, $5,5 млн.
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Джерело: Вести