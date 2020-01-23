Фото с фильтрами и масками в Instagram получают меньше лайков, чем естественные



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотографии в Instagram, на которых используются фильтры и маски, получают меньше лайков по сравнению с фото, на которых не применялись эффекты

Популярность масок и фильтров в Инстаграм растет стремительными темпами. Причем пользователи примеряют их не только в сторис, часто публикуют селфи с заячьими ушами и сердечками в ленте. Но насколько такие фото эффективнее обычных?

Исследователи из Университета Рован, Университета Уэйна, Миссурийского университета и Университета Иллинойс проанализировала около 2000 изображений и выяснили, что селфи с масками в среднем получают меньше лайков, чем без них.

Еще один факт в поддержку естественности – пользователи активнее реагируют на снимки, максимально приближенные к реальности, при этом холодно встречают искаженные и отредактированные селфи.

Хотя пользователи полагают, что фотофильтры увеличивают их визуальную привлекательность, другие находят более интересными естественные фотографии, говорят исследователи.

Джерело: sciencedirect.com