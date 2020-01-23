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    Фото

    Фото с фильтрами и масками в Instagram получают меньше лайков, чем естественные

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    Фото с фильтрами и масками в Instagram получают меньше лайков, чем естественные

    Фотографии в Instagram, на которых используются фильтры и маски, получают меньше лайков по сравнению с фото, на которых не применялись эффекты

    Популярность масок и фильтров в Инстаграм растет стремительными темпами. Причем пользователи примеряют их не только в сторис, часто публикуют селфи с заячьими ушами и сердечками в ленте. Но насколько такие фото эффективнее обычных?

    Исследователи из Университета Рован, Университета Уэйна, Миссурийского университета и Университета Иллинойс проанализировала около 2000 изображений и выяснили, что селфи с масками в среднем получают меньше лайков, чем без них.

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    Фото с фильтрами и масками в Instagram получают меньше лайков, чем естественные
    Фото с фильтрами и масками в Instagram получают меньше лайков, чем естественные

    Еще один факт в поддержку естественности – пользователи активнее реагируют на снимки, максимально приближенные к реальности, при этом холодно встречают искаженные и отредактированные селфи.

    Хотя пользователи полагают, что фотофильтры увеличивают их визуальную привлекательность, другие находят более интересными естественные фотографии, говорят исследователи. 

    Джерело: sciencedirect.com

    фотография социальная сеть селфи Instagram
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