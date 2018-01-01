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    Фотограф показал, как выглядят засохшие растения под микроскопом

    Если ваше растение засохло - это еще не повод с ним прощаться
    В мире, которые ми видим каждый день, даже самое маленькое растение представляет собой всю грандиозность природы и тоже переходит от жизни к смерти в повторяющемся цикле. Жизнь заканчивается, но это не является концом всему. Это также начало превращения этой жизненной энергии во что-то новое. Все, включая людей, существует в тесной связи со
    • Сьогодні, 09:10
    • Розсилка

    Если ваше растение засохло - это еще не повод с ним прощаться

    В мире, которые ми видим каждый день, даже самое маленькое растение представляет собой всю грандиозность природы и тоже переходит от жизни к смерти в повторяющемся цикле. Жизнь заканчивается, но это не является концом всему. Это также начало превращения этой жизненной энергии во что-то новое. Все, включая людей, существует в тесной связи со всем остальным миром.

    С созданием этой серии «Высохшие растения» фотограф Томойя Матсуура использовал сканирующий электронный микроскоп для фотографирования растений. Этот микроскоп имеет более высокое разрешение, чем оптический микроскоп, и поэтому с его помощью можно захватывать чрезвычайно тонкие и точные структуры форм, которые не могут быть замечены невооруженным глазом.

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    Фотограф показал, как выглядят засохшие растения под микроскопом
    Фотограф показал, как выглядят засохшие растения под микроскопом
    Фотограф показал, как выглядят засохшие растения под микроскопом
    Фотограф показал, как выглядят засохшие растения под микроскопом
    Фотограф показал, как выглядят засохшие растения под микроскопом
    Фотограф показал, как выглядят засохшие растения под микроскопом
    Фотограф показал, как выглядят засохшие растения под микроскопом
    Фотограф показал, как выглядят засохшие растения под микроскопом
    Фотограф показал, как выглядят засохшие растения под микроскопом

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    Джерело: Fullpicture.ru

    фотограф
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