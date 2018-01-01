Фотограф показал, как выглядят засохшие растения под микроскопом

Если ваше растение засохло - это еще не повод с ним прощаться

В мире, которые ми видим каждый день, даже самое маленькое растение представляет собой всю грандиозность природы и тоже переходит от жизни к смерти в повторяющемся цикле. Жизнь заканчивается, но это не является концом всему. Это также начало превращения этой жизненной энергии во что-то новое. Все, включая людей, существует в тесной связи со



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Если ваше растение засохло - это еще не повод с ним прощаться

В мире, которые ми видим каждый день, даже самое маленькое растение представляет собой всю грандиозность природы и тоже переходит от жизни к смерти в повторяющемся цикле. Жизнь заканчивается, но это не является концом всему. Это также начало превращения этой жизненной энергии во что-то новое. Все, включая людей, существует в тесной связи со всем остальным миром.

С созданием этой серии «Высохшие растения» фотограф Томойя Матсуура использовал сканирующий электронный микроскоп для фотографирования растений. Этот микроскоп имеет более высокое разрешение, чем оптический микроскоп, и поэтому с его помощью можно захватывать чрезвычайно тонкие и точные структуры форм, которые не могут быть замечены невооруженным глазом.

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Джерело: Fullpicture.ru