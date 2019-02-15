Фронтмен группы Oasis продает свой шикарный лондонский особняк за $11 миллионов (фото)



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Ноэл Галлахер

Ноэл Галлахер не может продать элитную недвижимость уже три года.

Лидер знаменитой британской группы Oasis Ноэл Галлахер продолжает снижать цену на свой особняк в Лондоне, который он продает с начала 2016 года. После трех лет попыток найти покупателя на роскошную недвижимость музыкант уменьшил ее стоимость до 8,5 миллиона фунтов стерлингов.

Дом Галлахера расположен в фешенебельном районе столицы Соединенного королевства, где живут многие знаменитости, например, супермодель Кейт Мосс и теледива Аманда Холден. В двухэтажном особняке есть пять спален, четыре ванных комнаты и большой, полностью оборудованный тренажерный зал. В просторной гостиной элитного жилища есть диваны, обитые бархатом, и подвесная люстра, а на первом этаже имеется приемная с высокими потолками. Есть в доме рокера и просторная открытая веранда в стиле модерн, из которой открывается вид на ухоженные зеленые лужайки сада.

Галлахер приобрел особняк в 2010 году «всего» за восемь миллионов фунтов стерлингов. Когда он выставил дом на продажу, его цена достигла 11,5 миллиона фунтов, но в минувшем декабре певец снизил стоимость недвижимости до 8,9 миллиона фунтов стерлингов. Как отмечает The Daily Mail, шанс остаться в прибыли у артиста все еще есть.

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