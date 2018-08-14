Геометрия зданий и живописные пейзажи: Фотограф-архитектор поделился снимками, снятыми с помощью дрона

Шесть лет назад Демас Русли начал делать потрясающие снимки

Его фотографии, сделанные с дрона, демонстрируют нам пейзажи Австралии, бетонные джунгли Гонконга и причудливые текстуры реальности, о которых мы и не подозревали. Русли работает архитектором. Фотография – это его хобби. Во время путешествий по Сиднею (в нем творец пока что живет) и за его пределы, Демас использует DJI Phantom 4 Pro, чтобы словить захватывающие виды.

Демас впервые взял в руки камеру, помогая своему двоюродному брату, профессиональному фотографу, во время съемок. Вдохновленный теплым контактом, возникающим между фотографом и человеком в кадре, Демас через неделю приобрел свою первую «зеркалку». Он также завел свой инстаграм и по сей день делится там своими работами. Положительные отзывы и доброе общение со зрителями заставили его продолжать творить, и теперь у него более 110 000 подписчиков.

Архитекторский бэкграунд автора становится очевидным при рассмотрении его работы. Гармония линий, геометрия и симметричных композиций громко заявляют о его основной профессии. «Мои фотографии всегда сильно вдохновлены ведущими линиями, геометрией, симметрией и равновесием. К тому же, я всегда стараюсь поместить человеческую фигуру в свои фотографии, чтобы придать изображению ощущение масштаба и относительности», – рассказывает Русли. «Это то, что я узнал из школы архитектуры».

Помимо фотографий с дрона, Демас Русли известен своими необычными композициями, отражающими яркую и головокружительную часть нашего мира.