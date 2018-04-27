Голые фото Кардашьян покорили Сеть

Звезда реалити-шоу опубликовала несколько эротических снимков

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала серию откровенных фотографий. Она опубликовала фото на своей странице в соцсети Instagram. За сутки снимки набрали миллионы лайков пользователей соцсети и сотни одобрительных и восторженных комментариев. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Стоит отметить, фото сделаны для выпуска



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Звезда реалити-шоу опубликовала несколько эротических снимков

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала серию откровенных фотографий. Она опубликовала фото на своей странице в соцсети Instagram

За сутки снимки набрали миллионы лайков пользователей соцсети и сотни одобрительных и восторженных комментариев.

Стоит отметить, фото сделаны для выпуска нового парфюма Ким Кардашьян KKW Body 4.30, флакон которого будет в точности повторять форму ее тела.

Напомним, ранее сообщалось, что Канье Уэст снял Ким Кардашьян обнаженной. На снимке, снятом музыкантом, Ким выглядит не агрессивной и жесткой, как на большинстве фото, а трогательной, ранимой и нежной. Такой, какой ее видит муж. Поклонники звездой пары не пожалели комментариев и отметили как красоту Кардашьян, так и талант Уэста.