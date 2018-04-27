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    Голые фото Кардашьян покорили Сеть

    Звезда реалити-шоу опубликовала несколько эротических снимков
    Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала серию откровенных фотографий. Она опубликовала фото на своей странице в соцсети Instagram. За сутки снимки набрали миллионы лайков пользователей соцсети и сотни одобрительных и восторженных комментариев. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Стоит отметить, фото сделаны для выпуска
    • 27 Квiтня, 10:21
    • Розсилка

    Звезда реалити-шоу опубликовала несколько эротических снимков

    Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала серию откровенных фотографий. Она опубликовала фото на своей странице в соцсети Instagram.

    За сутки снимки набрали миллионы лайков пользователей соцсети и сотни одобрительных и восторженных комментариев.

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    Голые фото Кардашьян покорили Сеть
    Голые фото Кардашьян покорили Сеть
    Голые фото Кардашьян покорили Сеть
    Голые фото Кардашьян покорили Сеть

    Стоит отметить, фото сделаны для выпуска нового парфюма Ким Кардашьян KKW Body 4.30, флакон которого будет в точности повторять форму ее тела.

    Напомним, ранее сообщалось, что Канье Уэст снял Ким Кардашьян обнаженной. На снимке, снятом музыкантом, Ким выглядит не агрессивной и жесткой, как на большинстве фото, а трогательной, ранимой и нежной. Такой, какой ее видит муж. Поклонники звездой пары не пожалели комментариев и отметили как красоту Кардашьян, так и талант Уэста.

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