«Горячие» сестры Дженнер в откровенных бикини взорвали сеть (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

22-летняя Кайли Дженнер устроила провокационную фотосессию со своей старшей сестрой, 24-летгней Кендалл Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Американские модели показала интересные образы на популярном курорте

Участницы скандального шоу «Семейство Кардашьян» Кайли и Кендалл Дженнер вместе отдыхают на Багамских островах. Родственницы захватили с собой сексуальные купальники, чтобы радовать фанатов новыми яркими снимками. Сестры Дженнер показали соблазнительный family look. Они позировали в дерзких монокини с тропическим принтом. Пикантные вырезы купальников с кольцами подчеркнули женственные изгибы их фигур. Знаменитые инстадивы сделали одинаковые прически и собрали волосы наверх. Макияж девушки выбрали в сочных золотисто-коричневых тонах.

Кендалл поделилась откровенными пляжными кадрами. Она позировала на шезлонге. Светская львица выбрала максимально открытое бикини на завязках. Крошечный наряд едва прикрывал интимные части ее тела. Звезда подиума прикрыла голову от палящего солнца широкополой соломенной шляпой.

Поклонники остались в восторге от эротической фотосессии признанных красоток. «Ну огонь, можно обжечься», «Ух, какие, одна другой краше», «Глаза мои слепит ваше сияние», «Горячие сестрички! Очень красивые», «Вы неотразимы, идеальные!» — написали фолловеры.