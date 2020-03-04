Тина Кароль откровенно рассказала, что думает о Сергее Притуле



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тина Кароль в шоу Суперинтуиция

Певица рассказала, что думает о популярных шоуменах

Сделала артистка это в эфире шоу «Суперинтуиция». Тина Кароль согласилась на участие в развлекательном шоу, чем удивила своих поклонников. Ее оппонентом в выпуске был актер «95 Квартала» и популярный ведущий Евгений Кошевой. В эфире Тина Кароль не воспринимала его как конкурента и призналась, что восхищается им.

«Кошевой – душка. Я восхищаюсь им как артистом. Он очень талантливый и порядочный человек. Когда на съемочной площадке собирается два парня, которые с юмором на «ты», девушке остается только смеяться», – отметила Тина Кароль.

Тина Кароль в шоу Суперинтуиция

Интересно, что во время выпуска «Суперинтуиция» два юмориста устроили своеобразный батл по остроумию. Волна шуток не обошла и Тину Кароль: ее смех сравнивали с чайкой, а также подкалывали певицу просьбами взять подсказку, когда нужно касаться незнакомца в ящике. Уже после выпуска шоу певица призналась, что весело провела время и не обижается на Сергея Притула.

«Мне очень нравится Сергей Притула как ведущий. В нем есть азарт и интрига. А съемки «Суперинтуиции» были супер! Очень драйвовые. Я не ожидала, что будет столько шуток во время шоу», – добавила она.

А кто же победил в выпуске «Суперинтуиция» – Евгений Кошевой или Тина Кароль – зрители узнают уже 4 марта.