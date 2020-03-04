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    Шоу-биз

    Кристина Агилера в дерзком наряде без белья похвасталась стройной фигурой

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    <p>39-летняя Кристина Агилера побаловала поклонников откровенным образом</p> <div></div> - Кристина Агилера в дерзком наряде без белья похвасталась стройной фигурой

    39-летняя Кристина Агилера побаловала поклонников откровенным образом

    Фото: instagram.com/xtina/

    Американская певица предстала перед ними в провокационном наряде

    39-летняя поп-звезда Кристина Агилера остается верна дерзкому стилю. Она продолжает мировое турне TheXperience. Артистка решила подогреть интерес публики к своим выступлениям. Кристина показала сексуальный концертный костюм.

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    Кристина Агилера в дерзком наряде без белья похвасталась стройной фигурой
    Кристина Агилера в дерзком наряде без белья похвасталась стройной фигурой
    Фото: instagram.com/xtina/

    Агилера позировала в белоснежном боди, украшенном россыпью стразов. Верх сценического костюма был выполнен в оригинальных геометрических формах. Всеобщее внимание привлекло экстремальное декольте певицы. Вырез едва не оголил пышный бюст звезды, которая «забыла» надеть бюстгальтер.

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