Кристина Агилера в дерзком наряде без белья похвасталась стройной фигурой



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39-летняя Кристина Агилера побаловала поклонников откровенным образом Фото: instagram.com/xtina/

Американская певица предстала перед ними в провокационном наряде

39-летняя поп-звезда Кристина Агилера остается верна дерзкому стилю. Она продолжает мировое турне TheXperience. Артистка решила подогреть интерес публики к своим выступлениям. Кристина показала сексуальный концертный костюм.

Агилера позировала в белоснежном боди, украшенном россыпью стразов. Верх сценического костюма был выполнен в оригинальных геометрических формах. Всеобщее внимание привлекло экстремальное декольте певицы. Вырез едва не оголил пышный бюст звезды, которая «забыла» надеть бюстгальтер.