Группе «Время и стекло» – девять лет. Додо и Позитив восхитили сеть архивными фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Архивные фото группы на мгновение заставили фанов ностальгировать instagram.com/positiff/

Популярный музыкальный коллектив создали в 2010

Украинская группа «Время и стекло» отмечает девятилетие. Именно 2 декабря 2010 создали музыкальный коллектив.

По случаю праздника Позитив опубликовал в своем Instagram архивные фотографии, сделанные в начале их творческого пути. Так, на фото появились рыжеволосая Надя Дорофеева и кудрявый Позитив.

«Это произошло девять лет назад! Мы до сих пор в строю. С днем рождения нас», - подписал фотографии Алексей Завгородний.

Солистка группы Надя Дорофеева эмоционально поблагодарила продюсерам за работу. Певица призналась, что не может поверить, что прошло так много лет.

Чувственно поздравил группа с праздником Потап. Продюсер в своем фотоблог поблагодарил артистов и фанов за преданность.

«Моя любовь безгранична! Я учусь у них каждый день и поздравляю их с невероятной радостью, потому что они превратились из «А кто из вас время, а кто стекло?» в «Пожалуйста, хоть один билет на Vislovo», - написал рэп-исполнитель.