  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Группе «Время и стекло» – девять лет. Додо и Позитив восхитили сеть архивными фото

    • Розсилка
    <p>Архивные фото группы на мгновение заставили фанов ностальгировать</p> <div>instagram.com/positiff/</div> - Группе «Время и стекло» – девять лет. Додо и Позитив восхитили сеть архивными фото

    Архивные фото группы на мгновение заставили фанов ностальгировать

    instagram.com/positiff/

    Популярный музыкальный коллектив создали в 2010

    Украинская группа «Время и стекло» отмечает девятилетие. Именно 2 декабря 2010 создали музыкальный коллектив.

    По случаю праздника Позитив опубликовал в своем Instagram архивные фотографии, сделанные в начале их творческого пути. Так, на фото появились рыжеволосая Надя Дорофеева и кудрявый Позитив.

    «Это произошло девять лет назад! Мы до сих пор в строю. С днем рождения нас», - подписал фотографии Алексей Завгородний.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Группе «Время и стекло» – девять лет. Додо и Позитив восхитили сеть архивными фото
    Группе «Время и стекло» – девять лет. Додо и Позитив восхитили сеть архивными фото
    Группе «Время и стекло» – девять лет. Додо и Позитив восхитили сеть архивными фото
    Группе «Время и стекло» – девять лет. Додо и Позитив восхитили сеть архивными фото
    Группе «Время и стекло» – девять лет. Додо и Позитив восхитили сеть архивными фото
    Группе «Время и стекло» – девять лет. Додо и Позитив восхитили сеть архивными фото
    Группе «Время и стекло» – девять лет. Додо и Позитив восхитили сеть архивными фото
    Группе «Время и стекло» – девять лет. Додо и Позитив восхитили сеть архивными фото
    Группе «Время и стекло» – девять лет. Додо и Позитив восхитили сеть архивными фото
    Группе «Время и стекло» – девять лет. Додо и Позитив восхитили сеть архивными фото
    Группе «Время и стекло» – девять лет. Додо и Позитив восхитили сеть архивными фото
    Группе «Время и стекло» – девять лет. Додо и Позитив восхитили сеть архивными фото
    Группе «Время и стекло» – девять лет. Додо и Позитив восхитили сеть архивными фото
    Группе «Время и стекло» – девять лет. Додо и Позитив восхитили сеть архивными фото

    Солистка группы Надя Дорофеева эмоционально поблагодарила продюсерам за работу. Певица призналась, что не может поверить, что прошло так много лет.

    Чувственно поздравил группа с праздником Потап. Продюсер в своем фотоблог поблагодарил артистов и фанов за преданность.

    «Моя любовь безгранична! Я учусь у них каждый день и поздравляю их с невероятной радостью, потому что они превратились из «А кто из вас время, а кто стекло?» в «Пожалуйста, хоть один билет на Vislovo», - написал рэп-исполнитель.

     

    Надя Дорофеева певица Потап
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ