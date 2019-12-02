Вера Брежнева удалила из Instagram все фото с Константином Меладзе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/ververa

Соцсети говорят о разводе пары

Вера Брежнева удалила из Instagram почти все фото с Константином Меладзе, которого подозревают в романе с участницей группы ВИА Гра Эрикой Герцег.

В соцсети осталось черно-белое фото Брежневой с мужем, которое она опубликовала в мае 2019 года.

Сети высмеивают отношения пары, а также предполагают, что слухи об измене продюсера оказались правдой:

«А есть ли муж, вот в чем вопрос», «Папа с дочкой», «Без Меладзе она будет никто», «Уже развелись», «Это кто? Отец или дед ее???», «Это ее дедушка?», «Бумеранг мощная штука», — пишут в Instagram.

Кроме того, Брежнева не стала отрицать проблем в отношениях с супругом. Так, певица ответила на один из комментариев от фанов:

«Вера, вы явно в разводе с Константином. Его нет на фото нигде», — обратилась к звезде ее поклонница. В ответ Брежнева резко ответила: «Вас это так волнует?».