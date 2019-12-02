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    Шоу-биз

    Вера Брежнева удалила из Instagram все фото с Константином Меладзе

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    Вера Брежнева удалила из Instagram все фото с Константином Меладзе
    instagram.com/ververa

    Соцсети говорят о разводе пары

    Вера Брежнева удалила из Instagram почти все фото с Константином Меладзе, которого подозревают в романе с участницей группы ВИА Гра Эрикой Герцег.

    В соцсети осталось черно-белое фото Брежневой с мужем, которое она опубликовала в мае 2019 года.

    Сети высмеивают отношения пары, а также предполагают, что слухи об измене продюсера оказались правдой:

    «А есть ли муж, вот в чем вопрос», «Папа с дочкой», «Без Меладзе она будет никто», «Уже развелись», «Это кто? Отец или дед ее???», «Это ее дедушка?», «Бумеранг мощная штука», — пишут в Instagram.

    Кроме того, Брежнева не стала отрицать проблем в отношениях с супругом. Так, певица ответила на один из комментариев от фанов:

    «Вера, вы явно в разводе с Константином. Его нет на фото нигде», — обратилась к звезде ее поклонница. В ответ Брежнева резко ответила: «Вас это так волнует?».

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