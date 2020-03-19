Хэлли Берри похвасталась безупречным телом и соблазнительными формами



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Хэлли Берри не стесняется показывать тело

Оскароносная американская звезда Хэлли Берри в свои 53 года может похвастаться телом

В период пандемии коронавируса на вынужденном карантине оказались и голливудские звезды. Возможно, именно поэтому Хэлли Берри решила в знак благодарности шестимиллионной аудитории поделиться фото не с модной съемки, а с самоизоляции.

Так, Хэлли Берри, которая тщательно заботится о своей физической форме, не стесняется показывать тело, хоть и позирует в соблазнительных образах чрезвычайно редко.

Хэлли Берри поделилась фото с самоизоляции

Звезда опубликовала черно-белую фотографию в кружевном бюстгальтере, который позволил ей засветить пышную грудь.

Обнаженные плечи она прикрыла волосами, а лицо оставила без макияжа, демонстрируя природную красоту.

«Шесть миллионов подписчиков! Вы действительно наиболее вдохновляющие и позитивные люди, которых я могла когда-нибудь просить», – отметила благодарная Хэлли Берри.