Пользователи сети высмеяли Бритни Спирс за откровенные фото в белом купальнике



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бритни Спирс эмоционально обратилась к высмеивающим ее фото в купальнике фанатам instagram.com/britneyspears

Певица призвала уменьшить количество негатива

38-летняя Бритни Спирс в последнее время часто публиковала фото себя в белом купальнике на фоне красной стены. Многие пользователи странным то, что Бритни постит практические одинаковые снимки. Звезду начали критиковать за это. Начитавшись неприятных комментариев к своим кадрам, инстадива публично обратилась к хейтерам.

«Я много читала в интернете о людях, критикующих мои посты. Они говорят, что я выкладываю 15 одинаковых фото с тем же красным фоном и одном и том же белом купальнике. Мне же нравятся мои посты и делиться ими с вами! У меня раньше никогда не было белого купальника и я просто люблю красный фон. Все ваши злые комментарии ранят мои чувства…» - заявила Спирс.

Певицу поразило, что люди могут говорить гадости тому, кого совершенно не знают. Она назвала это жестокой травлей, которая совершенно неуместна, особенно в период сложившейся ситуации в мире. По словам Бритни, люди, наоборот, должны объединиться и быть добрее, чтобы справиться с тяжелыми временами.