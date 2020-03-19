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    Шоу-биз

    Пользователи сети высмеяли Бритни Спирс за откровенные фото в белом купальнике

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    <p>Бритни Спирс эмоционально обратилась к высмеивающим ее фото в купальнике фанатам</p> <p></p> - Пользователи сети высмеяли Бритни Спирс за откровенные фото в белом купальнике

    Бритни Спирс эмоционально обратилась к высмеивающим ее фото в купальнике фанатам

    instagram.com/britneyspears

    Певица призвала уменьшить количество негатива

    38-летняя Бритни Спирс в последнее время часто публиковала фото себя в белом купальнике на фоне красной стены. Многие пользователи странным то, что Бритни постит практические одинаковые снимки. Звезду начали критиковать за это. Начитавшись неприятных комментариев к своим кадрам, инстадива публично обратилась к хейтерам.

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    Пользователи сети высмеяли Бритни Спирс за откровенные фото в белом купальнике
    Пользователи сети высмеяли Бритни Спирс за откровенные фото в белом купальнике
    Пользователи сети высмеяли Бритни Спирс за откровенные фото в белом купальнике
    Пользователи сети высмеяли Бритни Спирс за откровенные фото в белом купальнике
    Пользователи сети высмеяли Бритни Спирс за откровенные фото в белом купальнике
    Пользователи сети высмеяли Бритни Спирс за откровенные фото в белом купальнике
    Пользователи сети высмеяли Бритни Спирс за откровенные фото в белом купальнике
    Пользователи сети высмеяли Бритни Спирс за откровенные фото в белом купальнике
    Пользователи сети высмеяли Бритни Спирс за откровенные фото в белом купальнике
    instagram.com/britneyspears

     «Я много читала в интернете о людях, критикующих мои посты. Они говорят, что я выкладываю 15 одинаковых фото с тем же красным фоном и одном и том же белом купальнике. Мне же нравятся мои посты и делиться ими с вами! У меня раньше никогда не было белого купальника и я просто люблю красный фон. Все ваши злые комментарии ранят мои чувства…» - заявила Спирс.

    Певицу поразило, что люди могут говорить гадости тому, кого совершенно не знают. Она назвала это жестокой травлей, которая совершенно неуместна, особенно в период сложившейся ситуации в мире. По словам Бритни, люди, наоборот, должны объединиться и быть добрее, чтобы справиться с тяжелыми временами.

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