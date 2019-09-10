Художник превратил огромный стадион в густой лес: фото масштабной инсталляции



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На создание необычной работы его вдохновил карандашный рисунок 1970 года

Художник Клаус Литтманн превратил стадион в Клагенфурте в крупнейшую в Австрии художественную инсталляцию. Об этом сообщает The Guardian

Литтманн решил создать такой проект, вдохновившись карандашным рисунком 1970 года «Нескончаемая привлекательность природы», который нарисовал Макс Пейнтнер.

Он изобразил островок деревьев на стадионе, так как представил, что в будущем лесам может угрожать существование лишь в качестве редкого экспоната. Спустя годы этот рисунок попал в более чем 20 учебников на немецком языке, а также в международные публикации.

Всего на стадионе размещено 300 живых деревьев, которые можно встретить в лесах Центральной Европы. При создании инсталляции Литтманну помогал ландшафтный архитектор Энцо Энеа (Enzo Enea).

Чтобы сделать такой проект, художник привлек спонсоров, которые внесли по €5 тысяч. Они получат уникальные принты, подписанные Литтманном и Пейнтнером.