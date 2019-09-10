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    Фото

    Художник превратил огромный стадион в густой лес: фото масштабной инсталляции

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    Художник превратил огромный стадион в густой лес: фото масштабной инсталляции

    На создание необычной работы его вдохновил карандашный рисунок 1970 года

    Художник Клаус Литтманн превратил стадион в Клагенфурте в крупнейшую в Австрии художественную инсталляцию. Об этом сообщает The Guardian

    Литтманн решил создать такой проект, вдохновившись карандашным рисунком 1970 года «Нескончаемая привлекательность природы», который нарисовал Макс Пейнтнер.

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    Художник превратил огромный стадион в густой лес: фото масштабной инсталляции
    Художник превратил огромный стадион в густой лес: фото масштабной инсталляции
    Художник превратил огромный стадион в густой лес: фото масштабной инсталляции
    Художник превратил огромный стадион в густой лес: фото масштабной инсталляции
    Художник превратил огромный стадион в густой лес: фото масштабной инсталляции
    Художник превратил огромный стадион в густой лес: фото масштабной инсталляции
    Художник превратил огромный стадион в густой лес: фото масштабной инсталляции
    Художник превратил огромный стадион в густой лес: фото масштабной инсталляции
    Художник превратил огромный стадион в густой лес: фото масштабной инсталляции
    Художник превратил огромный стадион в густой лес: фото масштабной инсталляции

    Он изобразил островок деревьев на стадионе, так как представил, что в будущем лесам может угрожать существование лишь в качестве редкого экспоната. Спустя годы этот рисунок попал в более чем 20 учебников на немецком языке, а также в международные публикации.

    Всего на стадионе размещено 300 живых деревьев, которые можно встретить в лесах Центральной Европы. При создании инсталляции Литтманну помогал ландшафтный архитектор Энцо Энеа (Enzo Enea).

    Чтобы сделать такой проект, художник привлек спонсоров, которые внесли по €5 тысяч. Они получат уникальные принты, подписанные Литтманном и Пейнтнером.

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    лес стадион
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