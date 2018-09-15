Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад



Розсилка ВІДПРАВИТИ

#нарисуйэтоснова

Интернет-вызов под названием "#drawthisagain приглашает художников снова нарисовать свои старые рисунки

Может показаться, что художниками рождаются, однако это точно не так. На одном только таланте далеко не уйдешь, ведь если к нему не прилагается усидчивость, терпение и трудолюбие, то об успехе точно можно забыть.

Существует немало формул успеха, но, скорее всего, все они состоят из двух главных составляющих: практика и время, время и практика. Это особенно верно для изобразительного искусства, где понимание пропорций, теней и других техник обычные каракули может превратить в детализированное, реалистичное лицо.

Однако те умельцы карандаша и красок, которые не зарывают свой талант в землю, а годами оттачивают мастерство, могут похвастаться наглядной историей успеха с хештегом #drawthisagain (#нарисуйэтоснова). С ним художники выкладывают рисунок, сделанный несколько лет назад, а потом его новую версию — на контрасте сразу становится виден прогресс.

Он приглашает художников снова нарисовать свои старые рисунки и показать их вместе для сравнения, чтобы продемонстрировать художественный прогресс, достигнутый за прошедшее время.

Все работы, от карандашных автопортретов до ярких акварельных персонажей, представленные в этой фотоколлекции, наглядно демонстрируют нам, что никто художником не рождается, и путь к овладению навыками рисования связан с упорным трудом и большим терпением.

Джерело: boredpanda.com