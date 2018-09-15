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    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад

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    #нарисуйэтоснова - Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    #нарисуйэтоснова

    Интернет-вызов под названием "#drawthisagain приглашает художников снова нарисовать свои старые рисунки

    Может показаться, что художниками рождаются, однако это точно не так. На одном только таланте далеко не уйдешь, ведь если к нему не прилагается усидчивость, терпение и трудолюбие, то об успехе точно можно забыть.

    Существует немало формул успеха, но, скорее всего, все они состоят из двух главных составляющих: практика и время, время и практика. Это особенно верно для изобразительного искусства, где понимание пропорций, теней и других техник обычные каракули может превратить в детализированное, реалистичное лицо.

    Однако те умельцы карандаша и красок, которые не зарывают свой талант в землю, а годами оттачивают мастерство, могут похвастаться наглядной историей успеха с хештегом #drawthisagain (#нарисуйэтоснова). С ним художники выкладывают рисунок, сделанный несколько лет назад, а потом его новую версию — на контрасте сразу становится виден прогресс.

    Он приглашает художников снова нарисовать свои старые рисунки и показать их вместе для сравнения, чтобы продемонстрировать художественный прогресс, достигнутый за прошедшее время.

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    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад
    Художники запустили флешмоб, повторяя свои же работы, созданные несколько лет назад

    Все работы, от карандашных автопортретов до ярких акварельных персонажей, представленные в этой фотоколлекции, наглядно демонстрируют нам, что никто художником не рождается, и путь к овладению навыками рисования связан с упорным трудом и большим терпением.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография искусство
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