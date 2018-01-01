Иллюзии на теле: Сербская художница восхитила соцсети своими работами

Дыра в душе и дама без головы - необычные рисунки на теле от сербской художницы

36-летняя Мирьяна Милошевич из Сербии признается, что ее родители всегда утверждали, будто бы они начала рисовать еще до того, как научилась ходить. У нее нет профессионального образования по рисованию, однако именно это занятие девушка сделала делом своей жизни - и надо признать, что у нее отлично получается! Мирьяна Милошевич известна также как



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Дыра в душе и дама без головы - необычные рисунки на теле от сербской художницы

36-летняя Мирьяна Милошевич из Сербии признается, что ее родители всегда утверждали, будто бы они начала рисовать еще до того, как научилась ходить. У нее нет профессионального образования по рисованию, однако именно это занятие девушка сделала делом своей жизни - и надо признать, что у нее отлично получается!

Мирьяна Милошевич известна также как просто Kika. Она занимается не только бодипейтингом, но и рисует граффити и муралы, а также ее нередко приглашают делать грим для съемок фильмов или клипов, сообщает Культурология.

По слова Мирьяны, толком для продвижения своего хобби как собственного бизнеса Мирьяне стало рождение сына. Девушка признается, что после того, как у нее появился ребенок, она отчетливо поняла, чем именно хочет заниматься и посвятила свое время совершенствованию навыков.

Позже девушка увлеклась мейк-апом и бодипейтингом, сфокусировавшись на различных иллюзиях, которые можно создать с помощью грима. Она даже выиграла несколько наград как лучший гример, и также завоевала приз как лучший видео-блогер.







