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    Фото

    Ирина Билык восхитила фото с маленьким сыном

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    Ирина Билык восхитила фото с маленьким сыном
    Ирина Билык с Асланом Ахмадовым и сыном

    Народная артистка Украины, певица Ирина Билык умилила сеть трогательным фото, на котором изображена вместе со своим сыном

    49-летняя знаменитость выставила необычное фото, позируя для глянца Podium kids с маленьким сыном Табризом, который примерил различные стильные наряды во время съемок.

    Так, артистка на черно-белом кадре сидела на стуле в стильном брючном костюме, в то время как малыш позировал рядом, около ее ног.

    «Большая мама: руки - два крыла.....», - подписала кадр Ирина.

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    Ирина Билык с сыном Фото:instagram.com/bilyk_iryna 

    За сутки пост оценило более десяти тысяч пользователей сети. При этом многие восхитились красивым кадром.

    «Какие чудесные», «Учусь у вас не останавливаться и не терять доброты», «Нравится, очень красиво вышли и Ирина, и ребенок», «Интересный мальчик», «Чудесная фотография!», «Какие вы превосходные!», «Какой милый малыш! Какая шикарная мама. Счастья вам!!!», «Какой чудесный мальчик. Красавец», «Очень трогательно», «Мама, как Ангел-Хранитель для своих деток!», «Очень красивое фото!!!», «Малыш изумительный!!», «У красивой мамы - красивые детки», «Боже, как Вы красивы!!!», - написали с восторгом подписчики Билык.

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