Настя Каменских в стрингах исполнила эротический танец на пляже



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Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux/

32-летняя звезда отдыхает в Мексике

Секс-бомба украинского шоу-бизнеса Настя Каменских поделилась яркими моментами отпуска на курорте. Супруги наслаждаются красивыми пейзажами и обществом друг друга на берегу Тихого океана. Поп-звезда выбрала для пляжа пикантный черный купальник со стрингами. Бикини хорошо сидело на женственной фигуре артистки, которая решила показать ее во всей красе.

Настя повысила градус эротики, взяв в руки кокос. Певица с тропическим фруктом в руках исполнила сексуальный танец на песке. Каменских распустила свои длинные волнистые волосы и дополнила образ нежными серьгами и браслетом.