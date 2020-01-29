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    Ирина Шейк стала героиней нового выпуска британского Vogue

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    Ирина Шейк стала героиней нового выпуска британского Vogue
    instagram.com/irinashayk

    Для первой весенней обложки девушке выбрали образ нежный и романтичный, но по-английски сдержанный

    Ирина примерила розовое закрытое платье ассиметричного кроя с аппликацией, не лишенное, впрочем, пикантных деталей – таких, как вырез, оголяющий плечо. 

    Дополнил образ макияж с влажным блеском на веках и по всей коже, а также укладка с зачесанными назад волосами.

    Издание показало и другие кадры из нового номера, более откровенные. Ирина блистает в кораллового оттенка плиссированном платье и высоких перчатках. Под нарядом отлично просматривается кружевное белье.

    И самый «горячий » образ из всех представленных на данный момент в сети – в белом боди и вечной классике от Burberry – бежевом тренче. Плащ, расстегнутый и затянутый на талии, демонстрирует полуобнаженное тело роскошной модели.

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    Ирина Шейк стала героиней нового выпуска британского Vogue
    Ирина Шейк стала героиней нового выпуска британского Vogue
    Ирина Шейк стала героиней нового выпуска британского Vogue

    К нему стилисты съемки подобрали несколько «кричащих» деталей: экстравагантные сапоги на огромной платформе и шпильке, черные кожаные перчатки и белый головной убор – нечто среднее между бейсболкой и чепцом.

    Образ получился дерзким, бунтарским и откровенным.

    мода и красота фотография модель
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