Ирина Шейк стала героиней нового выпуска британского Vogue



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/irinashayk

Для первой весенней обложки девушке выбрали образ нежный и романтичный, но по-английски сдержанный

Ирина примерила розовое закрытое платье ассиметричного кроя с аппликацией, не лишенное, впрочем, пикантных деталей – таких, как вырез, оголяющий плечо.

Дополнил образ макияж с влажным блеском на веках и по всей коже, а также укладка с зачесанными назад волосами.

Издание показало и другие кадры из нового номера, более откровенные. Ирина блистает в кораллового оттенка плиссированном платье и высоких перчатках. Под нарядом отлично просматривается кружевное белье.

И самый «горячий » образ из всех представленных на данный момент в сети – в белом боди и вечной классике от Burberry – бежевом тренче. Плащ, расстегнутый и затянутый на талии, демонстрирует полуобнаженное тело роскошной модели.

К нему стилисты съемки подобрали несколько «кричащих» деталей: экстравагантные сапоги на огромной платформе и шпильке, черные кожаные перчатки и белый головной убор – нечто среднее между бейсболкой и чепцом.

Образ получился дерзким, бунтарским и откровенным.