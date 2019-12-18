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    Шоу-биз

    Стало известно, кто сыграет Галадриэль в сериале по «Властелину колец»

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    <p>Прекрасную эльфийку сыграет актриса из &laquo;Темных начал&raquo;</p> <div></div> - Стало известно, кто сыграет Галадриэль в сериале по «Властелину колец»

    Прекрасную эльфийку сыграет актриса из «Темных начал»

    В трилогии Питера Джексона Галадриэль играет Кейт Бланшетт

    Морфидд Кларк, звезда нового фэнтезийного шоу HBO «Темные начала», сыграет молодую Галадриэль в предстоящей телевизионной экранизации «Властелина колец». Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

    Эльфийская владычица Галадриэль — один из ключевых персонажей саги Джона Р. Р. Толкиена. В кинотрилогии Питера Джексона ее играла Кейт Бланшетт.

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    Стало известно, кто сыграет Галадриэль в сериале по «Властелину колец»
    Стало известно, кто сыграет Галадриэль в сериале по «Властелину колец»
    Стало известно, кто сыграет Галадриэль в сериале по «Властелину колец»
    Стало известно, кто сыграет Галадриэль в сериале по «Властелину колец»
    Стало известно, кто сыграет Галадриэль в сериале по «Властелину колец»
    Фото: imdb.com

    Информации о «Властелине колец» не так много. Известно, что на второстепенные роли утверждены Маркелла Кавена («Пикник у висячей скалы», «Плач»), Джозеф Мол («Игра престолов») и Максим Болдри («Годы»), а сценарий напишут Патрик Маккей и Джон Д. Пэйн. Кроме того, к продюсерскому составу присоединился американский продюсер и сценарист Брайан Когман, известный по работе над «Игрой престолов».

     

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