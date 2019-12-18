Регина Тодоренко показала, как отпраздновала первый день рождения сына



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На празднике были панды и шоу мыльных пузырей instagram.com/reginatodorenko/

Звезда осталась в восторге от аниматоров

5 декабря первенцу Регины Тодоренко исполнился год. В честь этого события бывшая участница украинского герлз-бенда Real O закатила грандиозный праздник, пригласив друзей и близких.

«Совсем недавно Майклу исполнился год. Я хочу поблагодарить каждого из вас за теплые пожелания, поддержку и необъятную любовь. Я знаю, что он скоро вырастет, и мы вместе обязательно перечитаем все, что вы пожелали малышу», — обратилась Регина к подписчикам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 16 Дек 2019 в 9:27 PST

Тодоренко осталась в восторге от аниматоров, облачившихся в костюмы панд, да и от всего происходящего в целом. Праздничное веселье, по ее словам, должно надолго запомниться гостям.

«Какое же это счастье, когда дети играют, резвятся, бегают счастливые, вдохновенно смотрят спектакль, который подготовили ребята, радуются шоу мыльных пузырей. А еще забавнее смотреть на взрослых, которые по указанию аниматоров задорно прыгают-скачут-ползают со своими детьми. Хочется больше таких моментов, чтобы даже самый старший в семье мог на часок вернуться в детство. Такие праздники объединяют семью, сплачивают ее», — отметила телеведущая.