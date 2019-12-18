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    Шоу-биз

    Регина Тодоренко показала, как отпраздновала первый день рождения сына

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    <p>На празднике были панды и шоу мыльных пузырей</p> <div></div> - Регина Тодоренко показала, как отпраздновала первый день рождения сына

    На празднике были панды и шоу мыльных пузырей

    instagram.com/reginatodorenko/

    Звезда осталась в восторге от аниматоров

    5 декабря первенцу Регины Тодоренко  исполнился год. В честь этого события бывшая участница украинского герлз-бенда Real O закатила грандиозный праздник, пригласив друзей и близких.

     «Совсем недавно Майклу исполнился год. Я хочу поблагодарить каждого из вас за теплые пожелания, поддержку и необъятную любовь. Я знаю, что он скоро вырастет, и мы вместе обязательно перечитаем все, что вы пожелали малышу», — обратилась Регина к подписчикам.

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    Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

    Тодоренко осталась в восторге от аниматоров, облачившихся в костюмы панд, да и от всего происходящего в целом. Праздничное веселье, по ее словам, должно надолго запомниться гостям.

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    Регина Тодоренко показала, как отпраздновала первый день рождения сына
    Регина Тодоренко показала, как отпраздновала первый день рождения сына
    Регина Тодоренко показала, как отпраздновала первый день рождения сына
    Регина Тодоренко показала, как отпраздновала первый день рождения сына
    instagram.com/reginatodorenko/

    «Какое же это счастье, когда дети играют, резвятся, бегают счастливые, вдохновенно смотрят спектакль, который подготовили ребята, радуются шоу мыльных пузырей. А еще забавнее смотреть на взрослых, которые по указанию аниматоров задорно прыгают-скачут-ползают со своими детьми. Хочется больше таких моментов, чтобы даже самый старший в семье мог на часок вернуться в детство. Такие праздники объединяют семью, сплачивают ее», — отметила телеведущая.

     

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