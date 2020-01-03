Беременная Милла Йовович порадовала соцсети семейным фото



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instagram.com/millajovovich

Скоро семья 44-летней актрисы станет еще больше

За 6 недель до родов 44-летняя Милла Йовович опубликовала в Instagram очаровательное новогоднее фото, на котором запечатлена вся ее дружная семья - муж Пол Андерсон, дочери Эва и Дашиэл.

«Сделать хорошую семейную фотографию на Новый год - это все равно, что выдернуть зуб. Чтобы дети перестали двигаться, корчить рожицы, жаловаться и спрашивать, как долго им придется это делать, мне пришлось пригрозить, что я заставлю их стоять целый час, если они не станут спокойно, - пошутила она. - Наконец-то я получила несколько фото, где все в фокусе и улыбаются одновременно. Но помимо фото-драмы, вечер был прекрасным, я провела время со своей семьей, и со мной были мои божественные дочери. Всегда приятно слышать, как дети смеются и бегают, как сумасшедшие. Надеюсь, у вас все замечательно, и я молюсь, чтобы этот год был здоровым, счастливым и принес вам все, чего вы пожелаете!»

В комментариях фанаты отметили, что старшая дочь Миллы, 12-летняя Эва Габо, очень похожа на свою звездную маму. «Старшая девочка унаследовала твою красоту». «Старшая дочка прямо красотка. Женихов будет!», «Старшенькая выглядит совсем как ты. Все очень красивые», - пишут пользователи.

До рождения третьей дочери Миллы Йовович и 54-летнего режиссера Пола Андерсона осталось всего 6 недель. Ранее в соцсетях актриса призналась, что была «супер параноиком» из-за выкидыша в 2017 году.

Тогда на 4,5 месяце у Йовович начались преждевременные роды, и ей сделали экстренный аборт.