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    Фото

    Беременная Милла Йовович порадовала соцсети семейным фото

    • Розсилка
    Беременная Милла Йовович порадовала соцсети семейным фото
    instagram.com/millajovovich

    Скоро семья 44-летней актрисы станет еще больше

    За 6 недель до родов 44-летняя Милла Йовович опубликовала в Instagram очаровательное новогоднее фото, на котором запечатлена вся ее дружная семья - муж Пол Андерсон, дочери Эва и Дашиэл.

    «Сделать хорошую семейную фотографию на Новый год - это все равно, что выдернуть зуб. Чтобы дети перестали двигаться, корчить рожицы, жаловаться и спрашивать, как долго им придется это делать, мне пришлось пригрозить, что я заставлю их стоять целый час, если они не станут спокойно, - пошутила она. - Наконец-то я получила несколько фото, где все в фокусе и улыбаются одновременно. Но помимо фото-драмы, вечер был прекрасным, я провела время со своей семьей, и со мной были мои божественные дочери. Всегда приятно слышать, как дети смеются и бегают, как сумасшедшие. Надеюсь, у вас все замечательно, и я молюсь, чтобы этот год был здоровым, счастливым и принес вам все, чего вы пожелаете!»

    В комментариях фанаты отметили, что старшая дочь Миллы, 12-летняя Эва Габо, очень похожа на свою звездную маму. «Старшая девочка унаследовала твою красоту». «Старшая дочка прямо красотка. Женихов будет!», «Старшенькая выглядит совсем как ты. Все очень красивые», - пишут пользователи.

    До рождения третьей дочери Миллы Йовович и 54-летнего режиссера Пола Андерсона осталось всего 6 недель. Ранее в соцсетях актриса призналась, что была «супер параноиком» из-за выкидыша в 2017 году. 

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    Беременная Милла Йовович порадовала соцсети семейным фото
    Беременная Милла Йовович порадовала соцсети семейным фото
    Беременная Милла Йовович порадовала соцсети семейным фото
    Беременная Милла Йовович порадовала соцсети семейным фото
    Беременная Милла Йовович порадовала соцсети семейным фото
    Беременная Милла Йовович порадовала соцсети семейным фото
    Беременная Милла Йовович порадовала соцсети семейным фото

    Тогда на 4,5 месяце у Йовович начались преждевременные роды, и ей сделали экстренный аборт.

    фотография актриса Новый год Instagram
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