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    Фото

    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо впечатлила фигурой (фото)

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    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо впечатлила фигурой (фото)

    Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры 51-летней Хелены и засыпали ее комплиментами

    Датская супермодель Хелена Кристенсен опубликовала в соцсетях свои снимки в купальнике, сделанные во время отдыха на Багамах, где она встречала Новый год.

    В прошлом году Кристенсен раскритиковала бывшая редактор британского Vogue Александра Шульман, назвав модель вульгарной за то, что она появилась на публике в кружевном бюстье. «То, что вы носили в 30 лет, никогда не будет выглядеть также на вас спустя 20 лет. Одежда не врет», — заявила Шульман.

    В защиту Хелены тогда выступили многие ее коллеги. Так, 53-летняя канадская модель Линда Евангелиста назвала ее Кристенсен богиней, а также сказала, что Александре должно быть стыдно.

    Хелена Кристенсен в 1990-х встречалась с актером Леонардо Ли Каприо, который моложе ее на шесть лет. В настоящее время у 45-летнего Леонардо роман с 22-летней моделью Камилой Морроне. 

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    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо впечатлила фигурой (фото)
    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо впечатлила фигурой (фото)
    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо впечатлила фигурой (фото)
    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо впечатлила фигурой (фото)

    Они вместе отдыхают сейчас на острове Сен-Бартелеми в Карибском море. К слову, сам актер, как отмечают его поклонники, находится не в лучшей физической форме. И ему явно не помешали бы занятия в тренажерной зале.

    фотография модель Новый год актер одежда время
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