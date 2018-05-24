День рождения Олега Скрипки: лучшие клипы рокера

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Скрипка

Олегу Скрипке — 54! Вспоминаем самые любимые видео за всю карьеру группы «Воплі Відоплясова»

Родился Олег Скрипка 24 мая 1964 года в Таджикистане, в небольшом поселке Гафуров, сообщает «Главком». Как музыкант он состоялся задолго до первого успеха на сцене. Певец самостоятельно освоил игру на баяне и трубе и сразу стал «своим» в музыкальной школе.

1987 год стал самым важным для поклонников музыканта: рождается группа «Воплі Відоплясова». И к неизвестному до той поры коллективу пришла долгожданная популярность. Произошло это, во-первых, из-за композиции «Танці».

Олег Скрипка позже признавался, что эта песня стала решающей в музыкальной карьере группы. А во-вторых, в 1987 году «Воплі Відоплясова» получили первую долгожданную премию на одном из киевских рок-фестивалей.

В 1990 году группа Олега Скрипки начинает гастролировать по зарубежным странам. В список попали Израиль, Швейцария, Португалия, Латвия и Америка. Концерты Олега Скрипки и его коллектива пользовались популярностью.

Буквально в каждом городке Украины появились поклонники группы. До 1995-го участники группы работали во Франции, поскольку там удалось заключить несколько весьма интересных контрактов.

Группа постепенно становится не просто популярной, но и, что называется, культовой. Каждый концерт Олега Скрипки и его коллег по сцене собирает огромное количество публики. В 1996 году коллектив возвращается в Украину, где продолжает творческую работу над новыми пластинками. А год спустя, в 1997-м, появляется еще одна культовая композиция Олега Скрипки - «Весна».

Еще одним творческим детищем Олега Скрипки, значение которого сложно переоценить, является этнофестиваль «Країна мрій», целью которого музыкант обозначил привитие уважения и интереса к исконному фольклору Украины.

А одним из наиболее креативных не только в творчестве самой группы, но и во всем украинском шоу-бизнесе является музыкальное видео на песню «Колискова».