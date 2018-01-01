Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры

Сигурни Уивер, Билл Пэкстон, а также окровавленные «трупы» и разъяренные монстры

Все это и многое другое можно было увидеть во время съемок научно-фантастического фильма ужасов «Чужие». Предлагаем вашему вниманию раритетные кадры, изображения декораций и лучшие моменты этого кино. [GALLERY_BLOCK] Напомним, что съемки новой части «Терминатора» начнутся не в марте, как планировали ранее, а в мае.