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    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры

    Сигурни Уивер, Билл Пэкстон, а также окровавленные «трупы» и разъяренные монстры
    Все это и многое другое можно было увидеть во время съемок научно-фантастического фильма ужасов «Чужие». Предлагаем вашему вниманию раритетные кадры, изображения декораций и лучшие моменты этого кино. [GALLERY_BLOCK] Напомним, что съемки новой части «Терминатора» начнутся не в марте, как планировали ранее, а в мае.
    • Сьогодні, 19:20
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    Фильм Чужие
    Фильм Чужие

    Сигурни Уивер, Билл Пэкстон, а также окровавленные «трупы» и разъяренные монстры

    Все это и многое другое можно было увидеть во время съемок научно-фантастического фильма ужасов «Чужие». Предлагаем вашему вниманию раритетные кадры, изображения декораций и лучшие моменты этого кино.

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    на весь екран згорнути
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры
    Как снимался фильм «Чужие»: раритетные кадры

    Напомним, что съемки новой части «Терминатора» начнутся не в марте, как планировали ранее, а в мае. Создателям потребовалось дополнительное время для проведения кастинга.

    Джерело: trinixy.ru

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