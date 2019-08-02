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    Фото

    Как выглядели Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»

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    Как выглядели Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»

    Звезда порадовали поклонников стильными нарядами

    Марго Робби, Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо продолжают представлять новую картину со своим участием «Однажды в Голливуде» по всему миру. На днях они были в Лондоне, где приняли участие в традиционном фотоколле и немного пообщались с фанатами.

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    Как выглядели Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»
    Как выглядели Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»
    Как выглядели Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»
    Как выглядели Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»
    Как выглядели Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»
    Как выглядели Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»
    Как выглядели Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»
    Как выглядели Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»
    Как выглядели Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»
    Как выглядели Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»
    Как выглядели Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»
    Как выглядели Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»
    Как выглядели Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»
    Как выглядели Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»
    Как выглядели Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»
    Как выглядели Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»
    Как выглядели Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»

    Вчера же актеры переместились в Берлин, чтобы посетить премьерный показ картины, который прошел в Sony Center. На мероприятии их также сопровождал режиссер и сценарист «Однажды в Голливуде» Квентин Тарантино.

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