Как выглядели Бри Ларсон и Джуд Лоу на премьере фильма «Капитан Марвел» в Лондоне



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Бри Ларсон Фото:instagram.com/marvelstudios/

Капитан Марвел - самый сильный супергерой киновселенной Marvel

Уже 8 марта на экраны выйдет приключенческий боевик «Капитана Марвел» с Бри Ларсон в главной роли. Вместе с коллегами по фильму - Джудом Лоу, Джеммой Чан и Сэмюэлем Л. Джексоном - Бри представила картину в лондонском кинотеатре Curzon Mayfair.

По сюжету после столкновения с инопланетянами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс получает суперсилу и становится неуязвимой. Ей предстоит научиться совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.



