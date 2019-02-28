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    Как выглядели Бри Ларсон и Джуд Лоу на премьере фильма «Капитан Марвел» в Лондоне

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    <p>Бри Ларсон</p> <p>Фото:instagram.com/marvelstudios/</p> - Как выглядели Бри Ларсон и Джуд Лоу на премьере фильма «Капитан Марвел» в Лондоне

    Бри Ларсон

    Фото:instagram.com/marvelstudios/

    Капитан Марвел - самый сильный супергерой киновселенной Marvel

    Уже 8 марта на экраны выйдет приключенческий боевик «Капитана Марвел» с Бри Ларсон в главной роли.  Вместе с коллегами по фильму  - Джудом Лоу, Джеммой Чан и Сэмюэлем Л. Джексоном - Бри представила картину в лондонском кинотеатре Curzon Mayfair.

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    Как выглядели Бри Ларсон и Джуд Лоу на премьере фильма «Капитан Марвел» в Лондоне
    Как выглядели Бри Ларсон и Джуд Лоу на премьере фильма «Капитан Марвел» в Лондоне
    Как выглядели Бри Ларсон и Джуд Лоу на премьере фильма «Капитан Марвел» в Лондоне
    Как выглядели Бри Ларсон и Джуд Лоу на премьере фильма «Капитан Марвел» в Лондоне
    Как выглядели Бри Ларсон и Джуд Лоу на премьере фильма «Капитан Марвел» в Лондоне
    Как выглядели Бри Ларсон и Джуд Лоу на премьере фильма «Капитан Марвел» в Лондоне
    Как выглядели Бри Ларсон и Джуд Лоу на премьере фильма «Капитан Марвел» в Лондоне
    Как выглядели Бри Ларсон и Джуд Лоу на премьере фильма «Капитан Марвел» в Лондоне
    Как выглядели Бри Ларсон и Джуд Лоу на премьере фильма «Капитан Марвел» в Лондоне
    Как выглядели Бри Ларсон и Джуд Лоу на премьере фильма «Капитан Марвел» в Лондоне
    Как выглядели Бри Ларсон и Джуд Лоу на премьере фильма «Капитан Марвел» в Лондоне
    Как выглядели Бри Ларсон и Джуд Лоу на премьере фильма «Капитан Марвел» в Лондоне
    Как выглядели Бри Ларсон и Джуд Лоу на премьере фильма «Капитан Марвел» в Лондоне
    Как выглядели Бри Ларсон и Джуд Лоу на премьере фильма «Капитан Марвел» в Лондоне
    Фото:instagram.com/marvelstudios/

    По сюжету после столкновения с инопланетянами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс получает суперсилу и становится неуязвимой. Ей предстоит научиться совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.

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