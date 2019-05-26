Канны-2019: лауреаты и лучшие наряды церемонии закрытия кинофестиваля



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Эль Фаннинг покоорила Канны своим нарядом

Приз за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас

В Каннах подвели итоги 72-го кинофестиваля: Золотую пальмовую ветвь в этом году получил фильм корейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты». Это первый корейский фильм, завоевавший главный приз Каннского кинофестиваля. Помимо главной награды своих героев нашли гран-при жюри под председательством Алехандро Иньярриту, доставшийся картине Мати Диоп «Атлантик», и приз жюри, который разделили между собой «Отверженные» Ладж Ли и «Бакурау» Жулиано Дорнеля и Клебер Мендонса Фильо.

Приз за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас за блестящую игру в картине Педро Альмодовара «Боль и слава», а за лучшую женскую роль - Эмили Бичем, сыгравшая в фильме Джессики Хауснер «Малыш Джо». Лучшими режиссерами признаны братья Дарденн, снявшие ленту «Молодой Ахмед».

Джерело: Super