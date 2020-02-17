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    Фото

    Кэти Перри и Орландо Блум отметили годовщину помолвки (фото)

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    Кэти Перри и Орландо Блум отметили годовщину помолвки (фото)
    instagram.com/katyperry

    В прошлом году актер сделал своей возлюбленной предложение

    В 2019 году Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри. Спустя год, в День всех влюбленных, 35-летняя певица впервые показала фото со своей помолвочной вечеринки.

    «Год назад я сказала «Да» жизни, полной любви и перемен... и определенно мне никогда не будет скучно», — написала звезда под постом с фото.

    Жених и невеста позировали весь вечер на фоне цветочной стеной в форме сердца. Перри выбрала для вечеринки платье Prada, которое она дополнила блестящим поясом в форме сердца и крупными серьгами в форме сердца.

    Напомним, что звезда «Пиратов Карибского моря» задал самый важный вопрос Перри в прошлый День святого Валентина. Актер выбрал для этого старомодный вариант предложения — сначала он спросил разрешения у родителей невесты.

    Сама Перри рассказала об этом событии в одном из интервью: «Я помню, как мы встретились на ужине в итальянском ресторане, где я просто хотела поесть до отвала пасты. Я прихожу туда, и вижу, что он как будто чисто выбрит. На нем нет теннисных туфель. Я такая: «А-А-А, что-то происходит!»

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    Кэти Перри и Орландо Блум отметили годовщину помолвки (фото)
    Кэти Перри и Орландо Блум отметили годовщину помолвки (фото)
    Кэти Перри и Орландо Блум отметили годовщину помолвки (фото)
    Кэти Перри и Орландо Блум отметили годовщину помолвки (фото)
    Кэти Перри и Орландо Блум отметили годовщину помолвки (фото)
    Кэти Перри и Орландо Блум отметили годовщину помолвки (фото)
    Кэти Перри и Орландо Блум отметили годовщину помолвки (фото)

    «Мы сели в вертолет, и он попросил меня выйти за него замуж, а потом мы приземлились, спустились вниз, и там были моя семья и друзья, и столько цветов, сколько вы никогда не видели.»

    актер певица семья
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