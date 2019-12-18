Кейт Хадсон показала подросшую дочь Ронни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/katehudson

Актриса опубликовала фотографию в своем фотоблоге

В своем Instagram Хадсон опубликовала милую фотографию годовалой дочки и ее маленькой подружки.

«Маленькие лучики солнца», – подписала фотографию знаменитость.

Забавная Ронни была одета в красный клетчатый костюм, а ее подруга Оушен – стильное платье.

Фанаты не обошли вниманием крошечных девочек и засыпали их комплиментами. «Какие они милые», «Оу, какие замечательные мини-дамы», «Имеют очень стильный вид», «Мое сердце в плену, прекратите это немедленно», – писали в комментариях подписчики.

Напомним, Кейт Хадсон в прошлом году стала мамой в третий раз. Девочку назвали в честь дедушки отца ребенка - Рона Фудзикави.

«Рон был особенным человеком, и мы все очень скучаем за ним. Назвать дочку так - большая честь», - пояснила Хадсон.

Сейчас актриса воспитывает троих детей: 15-летнего сына Райдера, 8-летнего сына Бингэм и годовалую девочку Ронни Роуз.