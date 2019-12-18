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    Кейт Хадсон показала подросшую дочь Ронни

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    Кейт Хадсон показала подросшую дочь Ронни
    instagram.com/katehudson

    Актриса опубликовала фотографию в своем фотоблоге

    В своем Instagram Хадсон опубликовала милую фотографию годовалой дочки и ее маленькой подружки.

    «Маленькие лучики солнца», – подписала фотографию знаменитость.

    Забавная Ронни была одета в красный клетчатый костюм, а ее подруга Оушен – стильное платье.

    Фанаты не обошли вниманием крошечных девочек и засыпали их комплиментами. «Какие они милые», «Оу, какие замечательные мини-дамы», «Имеют очень стильный вид», «Мое сердце в плену, прекратите это немедленно», – писали в комментариях подписчики.

    Напомним, Кейт Хадсон в прошлом году стала мамой в третий раз. Девочку назвали в честь дедушки отца ребенка - Рона Фудзикави. 

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    Кейт Хадсон показала подросшую дочь Ронни
    Кейт Хадсон показала подросшую дочь Ронни

    «Рон был особенным человеком, и мы все очень скучаем за ним. Назвать дочку так - большая честь», - пояснила Хадсон.

    Сейчас актриса воспитывает троих детей: 15-летнего сына Райдера, 8-летнего сына Бингэм и годовалую девочку Ронни Роуз.

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