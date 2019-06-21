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    Ким Кардашьян попала на обложку Vogue

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>instagram.com/kimkardashian/</p> - Ким Кардашьян попала на обложку Vogue

    Ким Кардашьян

    instagram.com/kimkardashian/

    Cветская львица порадовала фанатов новой фотосессией

    Ким Кардашьян украсила не одну, не две, а сразу три обложки нового выпуска японского Vogue. 38-летняя звезда поделилась ими в соцсетях и выложила несколько кадров из большой фотосессии для августовского номера. Это достижение Ким добавила в свою копилку всего через несколько месяцев после первой сольной обложки американского Vogue, в интервью для которого впервые рассказала о своей новой карьере юриста.

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    Ким Кардашьян попала на обложку Vogue
    Ким Кардашьян попала на обложку Vogue
    Ким Кардашьян попала на обложку Vogue
    Ким Кардашьян попала на обложку Vogue
    Ким Кардашьян попала на обложку Vogue
    Ким Кардашьян попала на обложку Vogue
    Ким Кардашьян попала на обложку Vogue
    Ким Кардашьян попала на обложку Vogue
    Ким Кардашьян попала на обложку Vogue
    Ким Кардашьян попала на обложку Vogue
    instagram.com/kimkardashian/

    Напомним, У Ким Кардашьян и Канье Уэста четверо детей. Двое младших паре выносила суррогатная мать, потому что беременности звезды реалити-шоу были бы сопряжены с большими рисками для ее здоровья. Старшей дочери супругов Норт уже почти шесть лет, сыну Сейнту - три года, а Чикаго - год.

     

    Кардашьян
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