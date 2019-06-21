Ким Кардашьян попала на обложку Vogue



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Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian/

Cветская львица порадовала фанатов новой фотосессией

Ким Кардашьян украсила не одну, не две, а сразу три обложки нового выпуска японского Vogue. 38-летняя звезда поделилась ими в соцсетях и выложила несколько кадров из большой фотосессии для августовского номера. Это достижение Ким добавила в свою копилку всего через несколько месяцев после первой сольной обложки американского Vogue, в интервью для которого впервые рассказала о своей новой карьере юриста.

Напомним, У Ким Кардашьян и Канье Уэста четверо детей. Двое младших паре выносила суррогатная мать, потому что беременности звезды реалити-шоу были бы сопряжены с большими рисками для ее здоровья. Старшей дочери супругов Норт уже почти шесть лет, сыну Сейнту - три года, а Чикаго - год.