Ким Кардашьян, Шер и Наоми Кэмпбелл снялись в откровенной фотосессии



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instagram.com/crfashionbook

Ким Кардашьян, Шер и Наоми Кэмпбелл снялись в общей провокационной фотосессии для издания CR Fashion Book

Черно-белая съемка проходила в Лос-Анджелесе и была стилизована под ретро. 39-летняя Ким, 73-летняя Шер и 49-летняя Наоми предстали в образах соблазнительных и дерзких байкерш с пышными начесами и выразительными стрелками.

Все три красавицы были одеты в черные наряды. Ким появилась на страницах номера в облегающих брюках и топе с открытыми плечами и откровенным декольте. Образ Шер составили кожаные брюки и косуха, а также сапоги на высоких каблуках. А вечно молодая Наоми блистает в соблазнительном плаще и строгом пиджаке, под которым видно нижнее белье. Авторами снимков стал модный дуэт фотографов, Мерт и Маркус.

«Шер, Наоми, Ким. Три иконы, которые никогда не встречались, объединяются в 16-м издании CR Fashion Book, посвященном силе… Эти три деятеля культуры образуют идеальную банду фэнтези-байкеров и рассказывают о том, как можно применить власть, используя свои голоса и платформы, чтобы отстаивать интересы нуждающихся и вызывающих обществ людей».

В интервью все три звезды рассказали массу интересных вещей о себе и своей деятельности. Так, Шер призналась, что удивлена своей популярности у младшего поколения. «Честно говоря, я такого не ожидала. Когда я выхожу на сцену, то в зале вижу людей самых разных поколений: от мала до велика. Это действительно что-то особенное. Я знаю, что делаю людей счастливыми, и считаю, что это мой дар», – откровенничает певица.

Ким и вовсе осталась счастлива от такой коллаборации. Дело в том, то она – преданная и давняя поклонница Шер, которая не пропускает ее концерты. По словам Ким, она рада, что у них с Шер общие корни. «Целая обложка с @Cher!!! Теперь вы знаете, что Шер – моя икона стиля в жизни, поэтому снимать это было мечтой! (Моя другая иконка стиля @naomi тоже была на съемочной площадке!!!) Что это за жизнь! Так рада поделиться с вами, ребята, этими обложками @crfashionbook!», – написала восторженная звезда в своем микроблоге.