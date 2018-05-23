Осадчая рассказала, как совмещать материнство и успешную карьеру

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Катя Осадчая

Ведущая призналась, что нужно, прежде всего, отказаться от лишних дел и строго планировать свое время

Украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала, что всем, кто стремится эффективно совместить материнство с успешной деловой карьерой нужно строго планировать свое время.

«Как оказалось, можно распланировать свою жизнь так, что времени будет хватать на все – и на съемки, и на командировки, и на ребенка. Для себя я сделала вывод, что нужно стараться концентрироваться на делах по очереди, а не заниматься всем хаотично. Для меня важно планировать день так, чтобы вернуться домой к 19:00. Раньше проснуться, возможно, не доспать, но увидеть ребенка утром. Устраивать себе выходные дни, когда это нужно», - объясняет звезда телеэкранов.

Также она добавила, что после рождения ребенка она отказалась от некоторых привычек, которые ранее забирали много времени.

«В последний год в моей жизни нет шоппинга, салонов красоты и магазинов, я отказалась от этого. Салоны красоты, когда мне нужно приходят ко мне домой», - утверждает Осадчая.

Также телеведущая добавила, что вместо того, чтобы тратить время на походы по магазинам, она покупает вещи в режиме онлайн.

«Я зашла, к примеру, на сайт Livly, пересмотрела все коллекции, и мне абсолютно все понравилось. И цвета, и дизайн – сразу чувствуется, что это создавала именно мама, которая точно знает, что нужно ребенку: в каких местах должна застегиваться кофточка, как удобнее одеть малыша. Мы ведь все понимаем, что красивое – не всегда удобное», - добавила Катя.

Джерело: Обозреватель