Светлана Лобода родила в США второго ребенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Светлана Лобода

Вторая дочь певицы автоматически получила американское гражданство

Популярная украинская певица Светлана Лобода во второй раз стала мамой. Об этом сообщили близкие друзья звезды. Роды проходили в Лос-Анджелесе. Уточняется, что сами роды прошли без осложнений, а мама и малышка себя сейчас прекрасно чувствуют.

«Роды прошли успешно и без осложнений в одной из лучших клиник. Вес ребенка — 3 кг, рост - 48 см. В данный момент мама и малышка чувствуют себя прекрасно», - говорится в сообщении.

Рожала артистка в VIP-клинике Cedars-Sinai Medical Center, где появились на свет дети таких знаменитостей, как Мадонна, Виктория Бекхэм, Бритни Спирс и других.

Элитная клиника считается одной из самых дорогостоящих в США. Стоимость родов в медучреждении обошлась Лободе примерно в 50 тысяч долларов. При рождении ребенок Светланы получил американское гражданство.

Перед родами Лобода жила в роскошной частной вилле в Лос-Анджелесе. При этом певица не теряла времени и продолжала заниматься творчеством. Она проводила время за роялем и писала новые песни.

Долго отдыхать после родов артистка не намерена. По ее словам, в Лос-Анджелесе у нее уже давно назначены съемки, запись альбома, а также идет подготовка к грандиозным концертам этой осенью.

Напомним, в марте 2018 года Лобода объявила о своей беременности со сцены Кремля и ушла в небольшой отпуск. О том, кто является отцом ребенка, официальной информации нет.

Джерело: Обозреватель