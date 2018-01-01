Кошка Тейлор Свифт повторила фирменную позу Виктории Бекхэм

Гибкость пушистика впечатлила сеть

Певица Тейлор Свифт опубликовала в Instagram фото своей кошки Оливии, которое стало хитом: на снимке Оливия предстает в такой же позе, что и Виктория Бекхэм на знаменитом кадре с поднятой кверху ногой. Напомним, в апреле 2016 года Виктория Бекхэм опубликовала в соцсетях фото, для которого позирует, лежа на диване и подняв ногу. Растяжка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знаменитая растяжка Виктории Бекхем

Гибкость пушистика впечатлила сеть

Певица Тейлор Свифт опубликовала в Instagram фото своей кошки Оливии, которое стало хитом: на снимке Оливия предстает в такой же позе, что и Виктория Бекхэм на знаменитом кадре с поднятой кверху ногой.

Напомним, в апреле 2016 года Виктория Бекхэм опубликовала в соцсетях фото, для которого позирует, лежа на диване и подняв ногу. Растяжка 43-летней Виктории так впечатлила Instagram-общественность, что многие знаменитости стали копировать снимок, создав таким образом настоящий тренд. И вот - неожиданный последователь: любимая кошка Тейлор Свифт может не хуже! Курьезное фото оценили почти два миллиона пользователей.

Читайте также: Вдохновляющий пример: девушка с протезом ноги стала прекрасной танцовщицей

Джерело: Hello!