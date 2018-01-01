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    Кошка Тейлор Свифт повторила фирменную позу Виктории Бекхэм

    Гибкость пушистика впечатлила сеть
    Певица Тейлор Свифт опубликовала в Instagram фото своей кошки Оливии, которое стало хитом: на снимке Оливия предстает в такой же позе, что и Виктория Бекхэм на знаменитом кадре с поднятой кверху ногой. Напомним, в апреле 2016 года Виктория Бекхэм опубликовала в соцсетях фото, для которого позирует, лежа на диване и подняв ногу. Растяжка
    • Сьогодні, 20:31
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    Знаменитая растяжка Виктории&nbsp;<span>Бекхем</span>
    Знаменитая растяжка Виктории Бекхем

    Гибкость пушистика впечатлила сеть

    Певица Тейлор Свифт опубликовала в Instagram фото своей кошки Оливии, которое стало хитом: на снимке Оливия предстает в такой же позе, что и Виктория Бекхэм на знаменитом кадре с поднятой кверху ногой.

    Напомним, в апреле 2016 года Виктория Бекхэм опубликовала в соцсетях фото, для которого позирует, лежа на диване и подняв ногу. Растяжка 43-летней Виктории так впечатлила Instagram-общественность, что многие знаменитости стали копировать снимок, создав таким образом настоящий тренд. И вот - неожиданный последователь: любимая кошка Тейлор Свифт может не хуже! Курьезное фото оценили почти два миллиона пользователей.

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    Джерело: Hello!

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