Поклонников сериала «Большая маленькая ложь» разочаровало видео со съемок бэкстейджа

Как оказалось, невероятная природа в сериале оказалась фейковой

Преданные поклонники сериала «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies) были потрясены, увидев бэкстейдж со съемок картины. Оказывается, невероятная природа в сериале, в основном, была отснята в студии. К примеру, это касается кадров в кафе на берегу океана в заливе Монтерей, где встречались главные героини. По словам автора



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Как оказалось, невероятная природа в сериале оказалась фейковой

Преданные поклонники сериала «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies) были потрясены, увидев бэкстейдж со съемок картины.

Оказывается, невероятная природа в сериале, в основном, была отснята в студии. К примеру, это касается кадров в кафе на берегу океана в заливе Монтерей, где встречались главные героини.

По словам автора визуальных эффектов Марка Коте, в студии актеров снимали на зеленом экране не только для того, чтобы сэкономить. Такие съемки всегда гарантируют хорошую и ясную погоду.

Отметим, что по словам сценариста и продюсера знаменитого сериала «Большая маленькая ложь» весной этого года начнутся съемки второго сезона.

Напомним, что картина рассказывает об отношениях в нескольких семьях в американской провинции. Дети, бывшие супруги и подруги выясняют друг с другом отношения. И чем больше внимания уделяется самой крошечной, пустяковой лжи детей – тем более драматичные масштабы она приобретает. Каждый из героев сериала тщательно прячет в шкафах свои скелеты. Но однажды они с криком вырываются наружу и жизнь главных героев переворачивается с ног на голову.