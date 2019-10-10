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    Фото

    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото

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    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото

    Предлагаем вам взглянуть на креативные костюмы посетителей Comic Con-2019, прошедшего в Нью-Йорке

    Косплей стал массовым культурным явлением в последние десятилетия, породив множество событий и конвенций, посвященных исключительно костюмированной игре. Каждый год миллионы поклонников собираются в костюмах своих любимых персонажей из аниме, телесериалов, видеоигр, комиксов и фильмов.

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    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото
    Креативные посетители Comic Con-2019 в Нью-Йорке. Яркие фото

    Comic Con — это одно из таких событий, начавшееся как конвенция комиксов и сегодня отмечающее все формы медиа и развлечений в поп-культуре, особенно косплей. 

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