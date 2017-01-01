Кровь с молоком: Модель plus-size разрушила стереотипы о модельной внешности

Модели плюс-сайз с каждым днем становятся все более популярными благодаря своему обаянию, бесстрашному стремлению к самовыражению, а также тому факту, что человечество постепенно приходит к пониманию, что чрезмерная худоба — это очень не очень красиво.

Мало того, чрезмерная худоба может привести к летальному исходу. [READ_MORE] Возможно, благодаря таким отважным девушкам, как героиня нашей статьи, модельная индустрия одумается и перестанет дискриминировать моделей, чьи размеры чуть больше пресловутых 90-60-90. Но пока такие девушки все еще называются моделями больших размеров. Кому-то такое



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Модели плюс-сайз с каждым днем становятся все более популярными благодаря своему обаянию, бесстрашному стремлению к самовыражению, а также тому факту, что человечество постепенно приходит к пониманию, что чрезмерная худоба — это очень не очень красиво.

Мало того, чрезмерная худоба может привести к летальному исходу.

Возможно, благодаря таким отважным девушкам, как героиня нашей статьи, модельная индустрия одумается и перестанет дискриминировать моделей, чьи размеры чуть больше пресловутых 90-60-90. Но пока такие девушки все еще называются моделями больших размеров. Кому-то такое название может показаться логичным и нормальным, но только не австралийке Стефании Феррарио. 23-летняя модель активно выступает против навешивания ярлыка «плюс-сайз» на таких, как она.

«Я — модель. К сожалению, в модельном бизнесе тебя называют plus-size, если ты чуть больше среднего. Я думаю, это может отрицательно сказаться на возможностях модели добиться успеха», — утверждает Стефания. Трудно с ней не согласиться. Ведь у нее просто роскошная фигура.