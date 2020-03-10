Крис «Тор» Хемсворт умилил сеть фото с коалой



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Звезда фильмов о Торе Крис Хемсворт сфотографировался с забавным зверьком instagram.com/chrishemsworth/

Подписчики актера засыпали звезду комментариями и комплиментами

Любимец миллионов поклонниц по всему миру, актер Крис Хемсворт родом из Австралии. Звезда часто откликается на проблемы своей родины. В личном инстаграм-аккаунте актер снова привлек внимание к проблеме дикой природы. Он поделился снимком с малюткой коалой.

«Удивительное место посетил, приют «Друзья коал», где своими глазами увидел работу по сохранению этих животных и улучшению их среды обитания», - написал Хемсворт.

Многие подписчики артиста откликнулись на публикацию и засыпали звезду комментариями и комплиментами.