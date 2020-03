Джонни Депп может стать Джокером в новой экранизации «Бэтмена»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Как сообщают зарубежные СМИ, Джонни Деппу предложили роль злодея

Релиз нового Бэтмена состоится не раньше лета следующего года

Издание We Got This Covered сообщило, что режиссер нового Бэтмена Мэтт Ривз вполне не против, чтобы одного из главных злодеев вселенной комиксов сыграл актер Джонни Депп.

Разумеется, речь идет о Джокере, даже внешний вид улыбающегося артиста немного напоминает оскал злодея из комиксов.

По словам СМИ и таинственного источника из Warner bros, претендентов на роль злодея достаточно, но создатели картины видят именно Деппа наиболее подходящей кандидатурой на роль.

Актер пока никак не прокомментировал эту информацию и она все еще может оказаться слухом. Впрочем, прошлые новости связанные с картиной, такие как Колин Фаррелл в роли Пингвина, оказались правдой.