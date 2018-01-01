Лохматый «котопес» стал звездой Интернета

Необычная внешность кота Атчума позволяет его хозяевам неплохо зарабатывать

Интернет-слава девятимесячного кота по кличке Етчум из канадской провинции Квебек началась с того, что его хозяйка опубликовала в Twitter фотографию своего пушистого любимца. Необычная внешность желтоглазого персидского кота с очень длинной шерстью озадачила читателей. Некоторые даже предположили, что на снимке - не кот, а собака. А сама хозяйка



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Необычная внешность кота Атчума позволяет его хозяевам неплохо зарабатывать

Интернет-слава девятимесячного кота по кличке Етчум из канадской провинции Квебек началась с того, что его хозяйка опубликовала в Twitter фотографию своего пушистого любимца. Необычная внешность желтоглазого персидского кота с очень длинной шерстью озадачила читателей.

Некоторые даже предположили, что на снимке - не кот, а собака. А сама хозяйка Етчума, которую зовут Натали, полушутя заявила, что тоже не может определить видовую принадлежность животного. Так Етчум получил свое шутливое прозвище «котопес».

Популярность кота начала расти, и предприимчивые хозяева решили, что на этом можно зарабатывать. У кота уже есть личная страница в Instagram и канал на Youtube, на котором его хозяева размещают кадры из жизни своего любимца. Также Етчум успешно снимается в рекламе и его часто показывают по местному телевидению.

Но наиболее востребованной является книга о Атчуме и его подруге Орео «Первый день школы». В аннотации сказано, что это трогательная история о дружбе, доброте и о том, что делает каждого из нас особенным и уникальным.

Нетипичный внешний вид Етчума объясняется гипертрихозом, гормональным заболеванием, которое вызывает повышенный рост волос. Но, как уверяет его владелица, во всем остальном это обычный персидский кот.

Джерело: segodnya.ua