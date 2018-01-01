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    Лохматый «котопес» стал звездой Интернета

    Необычная внешность кота Атчума позволяет его хозяевам неплохо зарабатывать
    Интернет-слава девятимесячного кота по кличке Етчум из канадской провинции Квебек началась с того, что его хозяйка опубликовала в Twitter фотографию своего пушистого любимца. Необычная внешность желтоглазого персидского кота с очень длинной шерстью озадачила читателей. Некоторые даже предположили, что на снимке - не кот, а собака. А сама хозяйка
    • Вчора, 23:41
    • Розсилка

    Необычная внешность кота Атчума позволяет его хозяевам неплохо зарабатывать

    Интернет-слава девятимесячного кота по кличке Етчум из канадской провинции Квебек началась с того, что его хозяйка опубликовала в Twitter фотографию своего пушистого любимца. Необычная внешность желтоглазого персидского кота с очень длинной шерстью озадачила читателей.

    Некоторые даже предположили, что на снимке - не кот, а собака. А сама хозяйка Етчума, которую зовут Натали, полушутя заявила, что тоже не может определить видовую принадлежность животного. Так Етчум получил свое шутливое прозвище «котопес».

    Популярность кота начала расти, и предприимчивые хозяева решили, что на этом можно зарабатывать. У кота уже есть личная страница в Instagram и канал на Youtube, на котором его хозяева размещают кадры из жизни своего любимца. Также Етчум успешно снимается в рекламе и его часто показывают по местному телевидению.

    Но наиболее востребованной является книга о Атчуме и его подруге Орео «Первый день школы». В аннотации сказано, что это трогательная история о дружбе, доброте и о том, что делает каждого из нас особенным и уникальным.

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    Лохматый «котопес» стал звездой Интернета
    Лохматый «котопес» стал звездой Интернета
    Лохматый «котопес» стал звездой Интернета
    Лохматый «котопес» стал звездой Интернета
    Лохматый «котопес» стал звездой Интернета
    Лохматый «котопес» стал звездой Интернета
    Лохматый «котопес» стал звездой Интернета
    Лохматый «котопес» стал звездой Интернета
    Лохматый «котопес» стал звездой Интернета
    Лохматый «котопес» стал звездой Интернета
    Лохматый «котопес» стал звездой Интернета
    Лохматый «котопес» стал звездой Интернета
    Лохматый «котопес» стал звездой Интернета
    Лохматый «котопес» стал звездой Интернета
    Лохматый «котопес» стал звездой Интернета
    Лохматый «котопес» стал звездой Интернета
    Лохматый «котопес» стал звездой Интернета

    Нетипичный внешний вид Етчума объясняется гипертрихозом, гормональным заболеванием, которое вызывает повышенный рост волос. Но, как уверяет его владелица, во всем остальном это обычный персидский кот.

    Джерело: segodnya.ua

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