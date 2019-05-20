Лучшие мемы на финал «Игры престолов» (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Первый эпизод сериала вышел 17 апреля 2011 года

Вчера для всех преданных фанатов телесаги «Игры престолов» закончилась целая эпоха - на экраны вышла финальная серия последнего сезона. Те, кто уже успел посмотреть заключительный эпизод, сразу же ринулись в соцсети, чтобы поделиться своими эмоциями с другими поклонниками и вместе с ними погоревать об окончании уже ставшей родной телесаги.

Обсудить серию уже совсем скоро можно будет и в традиционном обзоре, которую мы уже готовим для нашей еженедельной рубрики. А пока «Скотч» предлагает насладиться народным творчеством - самыми забавными мемами, на создание которых интернет-пользователей вдохновила долгожданная развязка самой захватывающей телесаги современности.



