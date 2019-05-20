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    Лучшие мемы на финал «Игры престолов» (фото)

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    Лучшие мемы на финал «Игры престолов» (фото)

    Первый эпизод сериала вышел 17 апреля 2011 года

    Вчера для всех преданных фанатов телесаги «Игры престолов» закончилась целая эпоха - на экраны вышла финальная серия последнего сезона. Те, кто уже успел посмотреть заключительный эпизод, сразу же ринулись в соцсети, чтобы поделиться своими эмоциями с другими поклонниками и вместе с ними погоревать об окончании уже ставшей родной телесаги.

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    Лучшие мемы на финал «Игры престолов» (фото)
    Лучшие мемы на финал «Игры престолов» (фото)
    Лучшие мемы на финал «Игры престолов» (фото)
    Лучшие мемы на финал «Игры престолов» (фото)
    Лучшие мемы на финал «Игры престолов» (фото)
    Лучшие мемы на финал «Игры престолов» (фото)
    Лучшие мемы на финал «Игры престолов» (фото)
    Лучшие мемы на финал «Игры престолов» (фото)
    Лучшие мемы на финал «Игры престолов» (фото)
    Лучшие мемы на финал «Игры престолов» (фото)
    Лучшие мемы на финал «Игры престолов» (фото)
    Лучшие мемы на финал «Игры престолов» (фото)
    Лучшие мемы на финал «Игры престолов» (фото)
    Лучшие мемы на финал «Игры престолов» (фото)

    Обсудить серию уже совсем скоро можно будет и в традиционном обзоре, которую мы уже готовим для нашей еженедельной рубрики. А пока «Скотч» предлагает насладиться народным творчеством - самыми забавными мемами, на создание которых интернет-пользователей вдохновила долгожданная развязка самой захватывающей телесаги современности.

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    Игра престолов
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