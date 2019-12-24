Злата Огневич раскрыла секрет избавления от целлюлита



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Когда у меня ненормированный график, я принимаю мелатонин. Мой отец, как врач, говорит, что это химия. Мелатонин перестает производиться ночью, поэтому если ты не лег в 11-12 вечера, то все»

Придется пересмотреть и свои пищевые привычки, уверена певица

Популярная украинская певица Злата Огневич рассказала о том, какие профилактические меры помогут сохранить тело стройным, а кожу – эстетической. По словам Златы Огневич, самая главная причина, по которой возникает лишний вес – это стрессы и отсутствие режима. Именно поэтому певица уделяет огромное внимание отдыху и сну, несмотря на очень активный график.

«Целлюлит называют болезнью. Нужно хорошо отдыхать, потому что когда женщина мало спит, у нее не вырабатываются гормоны, которые помогают перерабатывать жиры, которые накапливаются в теле. Лишний «животик» может также появляться из-за стрессовых накоплений жиров, а может и от недосыпания. Если вы следите за графиком сна и ложитесь хотя бы до 23:00, поверьте, вы заметите, как состояние тела изменится к лучшему», – рассказала Злата Огневич.

Однако график артистов иногда непредсказуемый. Так что когда приходится ложиться позже, певица помогает организму, используя медицинские препараты:

«Когда у меня ненормированный график, я принимаю мелатонин. Мой отец, как врач, говорит, что это химия. Мелатонин перестает производиться ночью, поэтому если ты не лег в 11-12 вечера, то все».

Конечно, придется пересмотреть и свои пищевые привычки, уверена Злата Огневич. Впрочем, сама певица с легкостью вычеркнула из своего рациона вредные продукты.

«Если полезно питаться и заниматься спортом, иногда делать серию массажей, все будет хорошо – я по себе это знаю. А если вы откажетесь от кофе, то увидите, что целлюлит стал меньше, потому что частично он возникает от отека, а кофе, как известно, задерживает жидкость. Кстати, я отказалась от кофе, могу позволить себе раз в месяц, но не более», – призналась звезда в интервью журналистам канала «Украина» за кулисами шоу «Привіт, 20-ті!».