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    Шоу-биз

    Злата Огневич раскрыла секрет избавления от целлюлита

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    &laquo;Когда у меня ненормированный график, я принимаю мелатонин. Мой отец, как врач, говорит, что это химия. Мелатонин перестает производиться ночью, поэтому если ты не лег в 11-12 вечера, то все&raquo; - Злата Огневич раскрыла секрет избавления от целлюлита
    «Когда у меня ненормированный график, я принимаю мелатонин. Мой отец, как врач, говорит, что это химия. Мелатонин перестает производиться ночью, поэтому если ты не лег в 11-12 вечера, то все»

    Придется пересмотреть и свои пищевые привычки, уверена певица

    Популярная украинская певица Злата Огневич рассказала о том, какие профилактические меры помогут сохранить тело стройным, а кожу – эстетической. По словам Златы Огневич, самая главная причина, по которой возникает лишний вес – это стрессы и отсутствие режима. Именно поэтому певица уделяет огромное внимание отдыху и сну, несмотря на очень активный график.

    «Целлюлит называют болезнью. Нужно хорошо отдыхать, потому что когда женщина мало спит, у нее не вырабатываются гормоны, которые помогают перерабатывать жиры, которые накапливаются в теле. Лишний «животик» может также появляться из-за стрессовых накоплений жиров, а может и от недосыпания. Если вы следите за графиком сна и ложитесь хотя бы до 23:00, поверьте, вы заметите, как состояние тела изменится к лучшему», – рассказала Злата Огневич.

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    Злата Огневич раскрыла секрет избавления от целлюлита
    Злата Огневич раскрыла секрет избавления от целлюлита
    Злата Огневич раскрыла секрет избавления от целлюлита
    Злата Огневич раскрыла секрет избавления от целлюлита
    Злата Огневич раскрыла секрет избавления от целлюлита
    Злата Огневич раскрыла секрет избавления от целлюлита

    Однако график артистов иногда непредсказуемый. Так что когда приходится ложиться позже, певица помогает организму, используя медицинские препараты:

    «Когда у меня ненормированный график, я принимаю мелатонин. Мой отец, как врач, говорит, что это химия. Мелатонин перестает производиться ночью, поэтому если ты не лег в 11-12 вечера, то все».

    Конечно, придется пересмотреть и свои пищевые привычки, уверена Злата Огневич.  Впрочем, сама певица с легкостью вычеркнула из своего рациона вредные продукты.

    «Если полезно питаться и заниматься спортом, иногда делать серию массажей, все будет хорошо – я по себе это знаю. А если вы откажетесь от кофе, то увидите, что целлюлит стал меньше, потому что частично он возникает от отека, а кофе, как известно, задерживает жидкость. Кстати, я отказалась от кофе, могу позволить себе раз в месяц, но не более», – призналась звезда в интервью журналистам канала «Украина» за кулисами шоу «Привіт, 20-ті!».

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