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    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)

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    <p>Маша Василевич</p> <p>instagram.com/by_vasilevich/</p> - «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)

    Маша Василевич

    instagram.com/by_vasilevich/

    За год никому не известная красотка превратилась в главную спутницу Лукашенко

    Любвеобильный президент Беларуси Александр Лукашенко любит окружать себя молоденькими девушками, этим никого уже не удивишь. Но вот последняя пассия гаранта соседнего государства выбивается с привычной картины.   

    Еще 4 мая прошлого года Лукашенко в присутствии спутниц, очаровательных биатлонистки и студентки, объявил главной красавицей страны 21-летнюю Машу Василевич с идеальными модельными параметрами 86-60-90. Именно она впоследствии практически вытеснит из президентской ложи других спутниц Лукашенко, пишет «Белорусский партизан»

    Спустя некоторое время девушка и престарелый президент общались как давние друзья. Маша вытеснила из жизни Лукашенка других девушек.

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    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)
    «Мисс Европа» и самая желанная пассия Лукашенко: что известно о 21-летней красотке (фото)

    Только за последнюю неделю Лукашенко и Василевич вместе сходили на хоккей и съездили на празднование 1000-летия Бреста.

    На «Славянском базаре в Витебске» девушка присутствовала в президентской ложе словно близкий к семье человек.

    Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что руководитель страны лично готовил девушку к участию в конкурсе «Мисс мира» (там Василевич завоевала титул «Мисс Европа») и даже научил ее колоть дрова.

    В прошлом году Мария Василевич окончила факультет экономики и менеджмента БГЭУ и поступила в магистратуру. Но не скрывала своего желания работать совершенно в другой сфере.

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    мужчина и женщина модель Александр Лукашенко
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