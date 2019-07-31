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    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится

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    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится

    Представители Victoria's Secret пока никак не прокомментировали ситуацию

    Известная топ-модель Шанина Шейк, регулярно принимающая участие в грандиозном ежегодном шоу Victoria's Secret, сообщила, что в этом году традиционное роскошное шоу не состоится.

    «К сожалению, в этом году не будет шоу Victoria's Secret. Для меня это очень непривычно, ведь каждый год в это время я много тренируюсь. Но я уверена, скоро что-нибудь изменится. Уверена, что бренд ищет способы делать шоу по-новому, потому что это лучшее шоу в мире», – рассказала девушка в интервью Daily Telegraph.

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    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится
    Модель Victoria's Secret сообщила, что в этом году легендарное шоу не состоится

    Напомним, масштабный показ стабильно приковывал к себе внимание с 1995 года, но в последнее время его рейтинги сильно упали. Кроме того, бренд подвергся серьезной критике за отсутствие моделей плюс-сайз и нежелание идти в ногу со временем.

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